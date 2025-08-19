Vanessa Bellini e l’estate con Berrettini: selfie e look che fanno parlare i fan

Eleganza e stile per Vanessa Bellini: le ultime foto sui social mostrano la ballerina in un abito stretto e irresistibile, tra moda e fascino personale.

Capelli rossi, occhi color nocciola, sembrerebbe essere proprio lei la nuova fiamma di Matteo Berrettini. Quella bellissima ballerina che è “sbocciata” ad Amici e che, nei mesi scorsi, ha fatto il giro d’Italia danzando sul palco di Marracash, che è, tra le altre cose, uno dei rapper preferiti del tennista originario di Roma.

Proprio a Torino, durante un suo concerto, o almeno così si dice, lui avrebbe notato la bella Vanessa Bellini, rimanendone folgorato. Da quel momento in poi, secondo la narrazione che ne ha fatto la stampa, non si sarebbero più lasciati. La prima volta li hanno avvistati a Portofino, in uno stabilimento balneare, pizzicati proprio nel momento in cui lui la “imboccava” scherzosamente. I due diretti interessati non hanno confermato alcunché, ma le parole della sorella di lei, riportate da diversi quotidiani autorevoli, sono inequivocabili.

La ragazza ha spiegato che Vanessa avrebbe già presentato Matteo alla famiglia e ha aggiunto, a margine, che spera lui non la faccia soffrire. Per il resto, non si hanno dettagli a proposito di questa nuova love story, già chiacchieratissima, che comunque, almeno a giudicare dalle interazioni sui social network, sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Il fascino irresistibile di Vanessa Bellini tra moda e social

Il “Mi piace” di Berrettini, in calce ai contenuti di lei, non manca mai, il che sarebbe rappresentativo del fatto che, almeno per il momento, la relazione stia andando avanti.

E ha ragione, Matteo, ad apprezzare le foto e i video della sua nuova fiamma, irresistibili come sono. E se l’ultimo carosello ha folgorato lui, figuriamoci i follower. Ci riferiamo a quello in cui la bella Vanessa posa prima in bikini e poi davanti allo specchio, indossando un abito lungo da vera diva, stretto come una seconda pelle e perfetto per il suo fisico da ballerina, a dir poco scolpito.

Le foto mostrano Vanessa in tutta la sua eleganza, mentre gioca con luci e pose che mettono in risalto ogni dettaglio del suo outfit. La scelta del selfie davanti allo specchio, ormai simbolo dei momenti più intimi e autentici della vita di molti influencer, aggiunge un tocco personale e quotidiano, rendendo le immagini ancora più coinvolgenti.