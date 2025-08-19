Pioggia di soldi alla Lotteria: la verità che non ti raccontano

Vincere alla Lotteria non garantisce felicità: ecco chi ha trasformato una fortuna in un disastro. Storie vere di ricchezza svanita che ti lasceranno attonito.

Vincere una somma importante alla Lotteria, al Superenalotto o con i Gratta e Vinci è il sogno ricorrente di tantissimi italiani. L’idea di diventare ricchi all’improvviso, senza fatica, senza anni di lavoro e sacrifici, è irresistibile. Eppure, per alcuni fortunati vincitori, quello che sembrava l’inizio di una favola si è trasformato in qualcosa di molto diverso: un incubo. Esistono infatti storie vere, documentate, di persone che hanno vinto milioni e si sono poi ritrovate in miseria.

Il primo caso è quello di Michael Carroll, un netturbino inglese che nel 2002, a soli 19 anni, si è portato a casa ben 11 milioni di euro. La sua vita è cambiata nel giro di pochi mesi, ma non nel modo sperato. Tra auto di lusso, feste sfrenate, droga e gioco d’azzardo, ha bruciato tutto in pochissimo tempo. A peggiorare la situazione, anche guai con la giustizia. Nel 2010 è tornato al punto di partenza: dichiarato fallito, è tornato a lavorare come spazzino.

Ancora più tragico il destino di Abraham Shakespeare, vincitore nel 2006 di 30 milioni di dollari alla lotteria della Florida. Shakespeare, senza alcuna esperienza nella gestione del denaro, si è circondato delle persone sbagliate. Tra queste una donna, Dorice “Dee Dee” Moore, che ha approfittato della sua fiducia, lo ha truffato e derubato. Nel 2009, Shakespeare è stato trovato senza vita: Dee Dee è stata condannata per il suo omicidio.

Colpo grosso alla Lotteria: le storie vere dietro i numeri

Anche William Post ha vissuto una discesa agli inferi. Dopo aver vinto 16,2 milioni di dollari alla Pennsylvania Lottery nel 1988, ha affrontato una lunga serie di disgrazie: è stato denunciato da una ex compagna, tradito e truffato dal fratello (che ha addirittura cercato di ucciderlo), e ha accumulato oltre un milione di dollari di debiti. Nel 1993 ha dichiarato bancarotta e ha vissuto il resto dei suoi anni con una pensione minima.

Le loro storie ci ricordano che la fortuna può essere instabile quanto il denaro che porta con sé. Non basta un biglietto vincente per cambiare davvero vita, se non si è preparati a gestire ciò che arriva. La pressione psicologica, la visibilità improvvisa, l’inesperienza: tutti elementi che possono far deragliare anche le migliori intenzioni.

Non è raro che chi vince alla Lotteria si trovi circondato da “nuovi amici”, richieste di denaro, promesse di investimenti miracolosi. Ed è proprio in quei momenti che occorre sangue freddo, lucidità e, se possibile, un aiuto professionale. Perché i numeri fortunati possono cambiare la vita, ma non sempre nel modo che ci si aspetta. Questi racconti non vogliono spegnere il sogno, ma mettono in guardia su una realtà che spesso si dimentica: vincere non basta, bisogna anche sapere cosa farne, di quella fortuna.