Eugenia De Martino regina dell’estate: il look caldissimo infiamma il web

Eugenia De Martino, wag e fidanzata di Diego Schwartzman, conquista Instagram con i suoi outfit estivi, diventando protagonista della stagione social.

Fascino, stile, bellezza. Non ci stupisce affatto che Eugenia De Martino sia una delle protagoniste indiscusse dell’estate, avendo lei sfoggiato, nel corso di questi mesi caldi, un’infinita varietà di look da far girare la testa a tutti. L’ultimo dei quali, su cui ci soffermeremo a breve, ha conquistato, in particolar modo, un numero altissimo di interazioni.

Il perché è presto detto. La splendida reginetta dei social, nota per essere, tra le altre cose, anche una delle wag più affascinanti in assoluto, fidanzata da anni con l’ex tennista Diego Schwartzman, è sempre al centro delle attenzioni sportive e mediatiche. Il che non ci deve sorprendere, considerando che attraverso i suoi post riesce sempre a mostrare una personalità dinamica, capace di trasformare anche i momenti quotidiani in contenuti capaci di catturare l’attenzione dei follower.

La tendenza che domina il suo feed è chiara: Eugenia non punta solo sull’apparenza – colpirebbe anche se si servisse solo di quella, intendiamoci – ma riesce a comunicare eleganza, sicurezza e uno stile personale inconfondibile. Ma torniamo, adesso, all’ultimo carosello, che abbiamo detto essere particolarmente interessante per via, appunto, del magnifico look di cui fa sfoggio in questi scatti.

L’estate social di Eugenia De Martino fa furore tra i follower: moda, charme e vita da wag

Eugenia ha scelto, per l’occasione, un abito crochet bianco, semplice ma d’effetto, che evidenzia la sua naturalezza e la capacità di interpretare ogni look con disinvoltura.

L’outfit, coordinato con accessori minimal, dimostra come anche un capo apparentemente semplice possa diventare protagonista quando indossato con il giusto atteggiamento. Le foto, in cui c’è il mare sullo sfondo, mettono in risalto non solo il suo stile, ma anche il fascino che riesce a sprigionare in ogni posa, rendendo l’insieme armonioso e curato.

Colpisce, altresì, il fatto che sotto questo vestito traforato, deliziosamente estivo e sensuale, non indossasse nient’altro che un minuscolo tanga. Una scelta ben precisa, la sua, che voleva evidentemente attirare l’attenzione e finire sotto i riflettori. Missione compiuta, oseremmo dire, almeno dai numerosissimi like comparsi, come per magia, in calce a questo caldissimo ed irresistibile carosello, del quale difficilmente ci dimenticheremo.