Flavia Pennetta, bikini da urlo: con Fognini l’estate è bollente

Estate bollente per Flavia Pennetta: in bikini accanto a Fabio Fognini, l’ex regina del tennis sfoggia un fascino e un fisico invidiabili.

Tramonti mozzafiato, serate tra amici, cene in famiglia. Chissà se Flavia Pennetta e Fabio Fognini l’avevano immaginata così, la vita dopo il tennis. Per anni hanno dovuto portare pazienza ed incastrare i rispettivi impegni senza mai avere troppo tempo da trascorrere insieme. Ma questa estate è stata completamente diversa dalle precedenti.

Anche il tennista sanremese, dopo un’epica battaglia a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e di voltare pagina. Le vacanze le ha trascorse fianco a fianco con la sua famiglia, dunque, nella splendida Puglia, terra natia dell’indimenticabile campionessa. E più volte, durante questi caldissimi mesi estivi, hanno condiviso con i follower foto e video delle loro vacanze. Anche l’ultimo carosello apparso sul profilo di lei ci ha dato la possibilità di scoprire cosa abbiano combinato durante tutto questo tempo.

Il Ferragosto lo hanno trascorso sulla costa salentina e, a giudicare dai loro volti rilassati e dalla complicità che traspare da ogni singolo scatto, se la sono spassati un mondo. C’è un altro dettaglio ancora, tuttavia, che traspare chiaramente dalle immagini che Flavia ha voluto condividere con la sua schiera di sostenitori.

Pennetta e Fognini: amore, famiglia e un’estate bollente

In carosello ha attirato l’attenzione del web come non mai perché l’ex campionessa di tennis, oggi 43enne, mostra una forma fisica invidiabile mentre si rilassa in bikini accanto al marito, anche lui ormai ex tennista, Fabio Fognini.

Il tempo sembra non passare per la campionessa di US Open 2015, che anche lontana dai campi continua a trasudare fascino e carisma. In uno degli scatti pubblicati, Flavia sorride in costume da bagno mettendo in risalto un fisico tonico e curato, segno di una grande cura di sé e di uno stile di vita sano. I fan non hanno potuto fare a meno di sottolineare quanto sia “ancora in forma straordinaria”, tanto che il carosello è diventato in poche ore virale, tra commenti e like a go-go.

La coppia Pennetta-Fognini continua a rappresentare da anni, dunque, una delle realtà più solide e amate del mondo dello sport italiano. Uniti sia nella vita che nello sport, i due campioni hanno costruito insieme una splendida famiglia, pur senza mai rinunciare a momenti di leggerezza e spensieratezza come quelli immortalati, appunto, nelle foto di Ferragosto.