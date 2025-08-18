Eugenie Bouchard, nuova vita in tv: il carosello social svela tutti i retroscena

Un nuovo ed inedito capitolo per Eugenie Bouchard: l’ex tennista svela su Instagram la sua vita da “TV girl” ed è subito boom di like e di commenti.

Si fa presto a pensare che alla carriera sportiva, fatta di sacrifici e di rinunce, abbia preferito una vita glamour. La verità, infatti, è che Eugenie Bouchard non ha avuto la possibilità di scegliere. La brutta caduta negli spogliatoi dello Us Open, avvenuta nel 2015 a causa del pavimento bagnato, le è costata tanto, tantissimo.

Da quel momento, infatti, complice una commozione cerebrale, non è stata più la stessa. E di quella campionessa, che pareva destinata a “comandare” e a scrivere una nuova pagina di storia del tennis, non è rimasto molto. Se non l’odio che, stando ad una recente intervista da lei rilasciata, il popolo dei social le ha riservato, mettendo a dura prova i suoi nervi e anche la sua autostima. “Tutta quella cattiveria – ha detto di recente – ha influenzato totalmente il modo in cui pensavo a me stessa. Ha influenzato persino il mio modo di giocare. Ero molto odiata per aver fatto cose che non riguardavano il tennis e questo l’ho patito tantissimo”.

Ma il peggio, adesso, è finalmente alle spalle. La bella tennista canadese ha deciso di chiudere con il tennis e ha salutato il suo pubblico proprio qualche settimana fa, dallo stesso palcoscenico sul quale tutto era iniziato, vale a dire quello di Montreal. E ora che il suo sport del cuore fa parte del passato – almeno quello praticato – si è già tuffata a capofitto in un’altra avventura.

Dal tennis alla tv: la nuova vita di Eugenie Bouchard

Il tennis, in qualche modo, c’entra sempre, visto e considerato che è di esso che parla ai tifosi attraverso il piccolo schermo. Sì, la nuova vita di Eugenie Bouchard passa dal tubo catodico – non è nuova a questo settore, ma prima lo faceva a tempo perso – e sembra proprio che l’ex campionessa sia tagliatissima per il mondo della televisione.

Le piace molto, tanto è vero che, qualche ora fa, ha condiviso su Instagram un carosello di immagini il cui fine, come scrive nella didascalia, era proprio quello di raccontare la vita di una “ragazza della televisione”, così come si è autodefinita. Nelle foto si vede Genie alle prese con outfit eleganti, set televisivi e momenti di backstage, un dietro le quinte che mostra tutta la freschezza e la curiosità con cui si sta approcciando a questa esperienza.

Il post, come prevedibile, ha raccolto migliaia di like e commenti, segno che la tennista rimane un personaggio amatissimo, capace di attrarre attenzione anche al di fuori del contesto sportivo. La sua presenza mediatica, del resto, non è mai stata in discussione: fin dagli esordi, Bouchard ha saputo unire talento, bellezza e personalità, costruendo una community enorme che continua a seguirla passo dopo passo. E che continuerà a farlo, ne siamo certi, per molto altro tempo ancora.