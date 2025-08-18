Estrazione Superenalotto 18 agosto 2025: vincite e quote

18 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 131. Ecco tutti i ragguagli
Tante le persone che in queste ore hanno deciso di tentare la fortuna, sperando così di poter cambiare la propria vita e realizzare i loro sogni. Passiamo adesso in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le quote che porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 3, Quote € 37.418,27
Punti 4: Numero vincite 414, Quote € 282,84
Punti 3: Numero vincite 15.232 , Quote € 22,77
Punti 2: Numero vincite 226.565, Quote € 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1, Quote € 28.284,00
Punti 3SS: Numero vincite 45 , Quote € 2.277,00
Punti 2SS: Numero vincite 848, Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 5527 , Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 11.097 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 5 83 59 19 87 58
Numero Jolly: 10
Numero Superstar: 32
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.