Tutto sul metodo del doppio zero: la strategia che fa discutere gli appassionati di Gratta e vinci

Una buona parte di giocatori è convinta del fatto che i Gratta e Vinci con “doppio zero” siano più vincenti. Ma cosa c’è di vero dietro questa teoria?

Da anni, i giocatori amanti del Gratta e Vinci cercano strategie per battere la dea bendata: alcuni metodi partono da principi statistici, altri sono veri e propri miti. Tra questi spicca il recente clamore sul cosiddetto “trucco del doppio zero”, una teoria che afferma: se un tagliando riporta la dicitura “00” nel numero di serie, allora sarebbe predisposto a contenere premi grandi. Ma quanto c’è di reale in questa idea?

L’argomento ha preso piede grazie a un ingegnere, recentemente noto per aver teorizzato l’importanza del codice di serie stampato sui biglietti online. In base alla sua interpretazione, molti ticket tra il 031 e il 059 sarebbero quasi certamente perdenti, mentre quelli con doppio zero avrebbero maggiori probabilità di vincere

Questa credenza si fonde con il mito che la distribuzione delle vincite non sia casuale, ma legata a meccanismi nascosti nella numerazione. E sebbene tanti avventori in ricevitoria o forum online dichiarino di prestare attenzione proprio a quel dettaglio, nessuna evidenza lo conferma. La distribuzione dei premi segue protocolli regolamentati e algoritmi controllati dallo Stato, che ne garantiscono la casualità e l’imprevedibilità.

Gratta e Vinci, spopola il metodo del doppio zero: funziona davvero?

Il problema è che questa teoria rischia di presentarsi sotto mentite spoglie: sembra una “strategia” ma appare più come un frutto della superstizione. Se credi davvero che basta incrociare il numero di serie con una tabella per vincere, potresti ritrovarti a comprare centinaia di tagliandi inutilmente. E anche i tabaccai confermano che non esistono trucchi magici: ogni biglietto ha probabilità indipendenti da quelli della stessa serie, dal punto vendita o dal giorno di acquisto.

Ovviamente, conoscere le probabilità ufficiali riportate sul retro dei biglietti o variare il tipo di Gratta e Vinci può aiutare a giocare in modo più informato, anche se la fortuna resta l’unico fattore decisivo. Alcuni suggeriscono di alternare biglietti di prezzo diverso, di evitare di acquistare molti tagliandi consecutivi della stessa serie o di orientarsi verso le novità in uscita, ma nulla cambia il fatto che il risultato rimane sempre casuale

Alla fine, il “trucco del doppio zero” è un esempio perfetto di come la fantasia possa generare illusioni: può far sentire chi lo segue esclusivo, privilegiato, ma alla prova dei fatti promette molto e dà poco.