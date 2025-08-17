Superenalotto, usa la testa: milioni in tasca da un momento all’altro

Diventare milionari grazie alla fortuna è possibile, ma serve testa. Scopri la strategia di chi ha vinto al Gratta e Vinci senza farsi travolgere dal denaro.

Chiudete gli occhi per un attimo. Immaginate di svegliarvi e trovare, dal nulla, il vostro conto in banca cresciuto in modo vertiginoso. Non di poco, ma di 90 milioni di euro, proprio come è accaduto qualche tempo ad un fortunatissimo giocatore di Riva del Garda, che ha centrato la combinazione vincente del Superenalotto, portandosi a casa un jackpot da capogiro.

Gioia immensa, certo, del tutto comprensibile. Ma anche spaesamento, confusione, paura di sbagliare. Perché ritrovarsi improvvisamente ricchi può essere più difficile di quanto sembri, sebbene si sia portati a pensare che non possa esserci niente di più bello al mondo.

La verità è che non siamo abituati a gestire una somma del genere. Serve tempo, lucidità, e un bel po’ di sangue freddo. Non è un caso se tante persone, dopo vincite enormi, si sono ritrovate al punto di partenza (se non peggio). Diventare milionari all’improvviso è una fortuna, ma anche una responsabilità.

Dalla fortuna alla lucidità: la strategia di chi ha vinto e ha fatto tutto nel modo giusto

Eppure, c’è chi dimostra che si può fare tutto per bene. È il caso di Frédéric Paluche, vincitore di mezzo milione di euro grazie a un Gratta e Vinci della Française des Jeux. Una cifra inferiore rispetto a quella del fortunato italiano, ma comunque altissima.

E ciò che conta è il modo in cui l’ha gestita. Frédéric, infatti, ha fatto scelte intelligenti sin dal primo momento: ha versato subito in banca il 75% della vincita, mettendolo al sicuro, e poi – gesto non scontato – si è affidato a uno psicologo, per prepararsi psicologicamente al cambiamento. Il resto della somma? Lo ha usato con grande equilibrio: una piccola utilitaria, qualche mobile per arredare casa, cure dentistiche rimandate da tempo. E non si è dimenticato degli altri: ha fatto beneficenza, chiudendo il cerchio con un gesto di altruismo che dice molto sul suo approccio alla ricchezza.

Insomma, si può vincere alla lotteria e non perdere la testa. Si può restare coi piedi per terra e vivere questa esperienza con consapevolezza. E chissà, magari un giorno questo esempio potrà ispirare anche voi.