Superenalotto, usa la testa: milioni in tasca da un momento all’altro

di

Diventare milionari grazie alla fortuna è possibile, ma serve testa. Scopri la strategia di chi ha vinto al Gratta e Vinci senza farsi travolgere dal denaro.

Chiudete gli occhi per un attimo. Immaginate di svegliarvi e trovare, dal nulla, il vostro conto in banca cresciuto in modo vertiginoso. Non di poco, ma di 90 milioni di euro, proprio come è accaduto qualche tempo ad un fortunatissimo giocatore di Riva del Garda, che ha centrato la combinazione vincente del Superenalotto, portandosi a casa un jackpot da capogiro.

Superenalotto
Superenalotto, usa la testa: milioni in tasca da un momento all’altro – Ilveggente.it

Gioia immensa, certo, del tutto comprensibile. Ma anche spaesamento, confusione, paura di sbagliare. Perché ritrovarsi improvvisamente ricchi può essere più difficile di quanto sembri, sebbene si sia portati a pensare che non possa esserci niente di più bello al mondo.

La verità è che non siamo abituati a gestire una somma del genere. Serve tempo, lucidità, e un bel po’ di sangue freddo. Non è un caso se tante persone, dopo vincite enormi, si sono ritrovate al punto di partenza (se non peggio). Diventare milionari all’improvviso è una fortuna, ma anche una responsabilità.

Dalla fortuna alla lucidità: la strategia di chi ha vinto e ha fatto tutto nel modo giusto

Eppure, c’è chi dimostra che si può fare tutto per bene. È il caso di Frédéric Paluche, vincitore di mezzo milione di euro grazie a un Gratta e Vinci della Française des Jeux. Una cifra inferiore rispetto a quella del fortunato italiano, ma comunque altissima.

Superenalotto
Dalla fortuna alla lucidità: la strategia di chi ha vinto e ha fatto tutto nel modo giusto – Ilveggente.it

E ciò che conta è il modo in cui l’ha gestita. Frédéric, infatti, ha fatto scelte intelligenti sin dal primo momento: ha versato subito in banca il 75% della vincita, mettendolo al sicuro, e poi – gesto non scontato – si è affidato a uno psicologo, per prepararsi psicologicamente al cambiamento. Il resto della somma? Lo ha usato con grande equilibrio: una piccola utilitaria, qualche mobile per arredare casa, cure dentistiche rimandate da tempo. E non si è dimenticato degli altri: ha fatto beneficenza, chiudendo il cerchio con un gesto di altruismo che dice molto sul suo approccio alla ricchezza.

Insomma, si può vincere alla lotteria e non perdere la testa. Si può restare coi piedi per terra e vivere questa esperienza con consapevolezza. E chissà, magari un giorno questo esempio potrà ispirare anche voi.

Gestione cookie