Lotteria e matematica della fortuna: il caso unico che ha sconvolto il mondo

Una mente matematica, 28 vincite e milioni di dollari: la storia vera di Joan Ginther, la donna che forse ha decifrato il mistero dei Gratta e Vinci.

C’è chi pensa che la fortuna sia una questione di puro caso. E poi c’è chi, invece, è convinto che dietro ogni colpo di fortuna si nasconda una logica ben precisa, legata al calcolo delle probabilità e alla matematica. Difficile dire con certezza dove stia la verità. Ma ci sono storie che fanno davvero vacillare le convinzioni. Una di queste è quella di Joan Ginther, una donna americana che ha vinto alla Lotteria 28 volte. Sì, avete letto bene: ventotto.

Joan non è una giocatrice qualunque. Si è laureata alla Stanford University, in California, specializzandosi in matematica. Ha lavorato come docente e – secondo molti – proprio le sue competenze matematiche avrebbero avuto un ruolo determinante nelle sue ripetute vincite. È diventata famosa nel 2010, quando, all’età di 63 anni, ha grattato un biglietto della serie Extreme Payout e si è portata a casa 10 milioni di dollari. Ma non era la prima volta.

Era già successo nel 1993, con un premio da 5,4 milioni di dollari. Poi di nuovo nel 2006, con 2 milioni. E ancora nel 2008, con altri 3 milioni. In totale, tra vincite maggiori e minori, ha accumulato oltre 20 milioni di dollari in premi. Ma quello che colpisce di più è che, nel corso degli anni, avrebbe vinto altre 24 volte con premi inferiori.

28 vincite alla Lotteria e un cervello da Stanford: semplice fortuna o qualcosa di più?

In molti credono che Joan non si sia affidata soltanto alla sorte. Si mormora che abbia elaborato un algoritmo basato sui numeri di serie dei biglietti, scegliendo con precisione chirurgica quali acquistare. Eppure, c’è un dettaglio che mette in discussione questa teoria: la donna comprava sempre i suoi biglietti nella stessa ricevitoria, in Texas. Un’abitudine apparentemente casuale, ma che alimenta anche dubbi e ipotesi.

La Lotteria del Texas, nel frattempo, ha smentito qualunque teoria alternativa, affermando che Joan è semplicemente “nata sotto una buona stella”. Anche se, va detto, nel tempo ha speso oltre 3 milioni di dollari in biglietti. Si stima che ne abbia acquistati più di 800.000. E questo, inevitabilmente, ha moltiplicato le probabilità.

Che abbia davvero scoperto il segreto dei Gratta e Vinci? Non lo sapremo mai con certezza. Ma la sua storia continua ad affascinare, tra statistica, mistero e un pizzico di magia.