Sbotta Kalinskaya, c’è Sinner di mezzo: accuse di complotto

La tennista russa Anna Kalinskaya ha perso le staffe a Cincinnati e ha vuotato il sacco: nel mirino, inevitabilmente, anche l’ex fidanzato Jannik Sinner.

Dopo una stagione difficile, costellata da mille incidenti di percorso e da altrettante delusioni, Anna Kalinskaya è finalmente tornata a giocare ad alti livelli. A Cincinnati ha addirittura centrato la qualificazione ai quarti di finale, consolidando così la sua rinnovata voglia di imporsi nel circuito maggiore e di scalare ulteriormente la classifica.

Peccato solo che, prima di scendere in campo contro la temibilissima Iga Swiatek, ex numero 1 del mondo, abbia avvertito l’esigenza di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non in maniera estemporanea e pretestuosa, intendiamoci, ma per un motivo ben preciso. La tennista russa ha perso le staffe per via del fatto che il suo match si è concluso nel cuore della notte. Che lì per lì non sarebbe stato un problema, se non fosse stato per il fatto che, l’indomani, avrebbe avuto i minuti contati.

Anna ha avuto giusto il tempo di tornare in albergo e di riposare per qualche ora, che già sarebbe scoccata l’ora per lei di tornare in campo e di allenarsi in vista dei quarti di finale contro Swiatek. Non le è stata data la possibilità, sostanzialmente, di recuperare, ragion per cui la Kalinskaya è legittimamente sbottata, attaccando i “responsabili” di tale disorganizzazione.

Kalinskaya esplode sui social: coinvolto anche Sinner

Lo ha fatto tramite la sua pagina Instagram, scagliandosi contro l’organizzazione del torneo e contro la Women Tennis Association.

“Come la WTA e gli organizzatori si aspettano che gli atleti possono dare il massimo – ha scritto, sfogandosi – quando il calendario è così ingiusto? Dopo il mio match contro Alexandrova, ho lasciato il campo alle 2.40 di notte, sono andata a dormire alle 4 e dopo qualche ora sono tornata per allenarmi. Domani (venerdì, ndr) ho in programma un match alle 11. Ma come si possono aspettare che recuperi se devo modificare costantemente i miei ritmi del sonno che è uno degli aspetti più importanti per il recupero”.

A conclusione del suo messaggio, ha poi lanciato un’accusa abbastanza grave: “Sembra che ci siano dei favoritismi”, ha scritto, sentendosi evidentemente svantaggiata in vista del match contro Swiatek. Dopo questo sfogo, molti internauti hanno tirato in ballo – un po’ a casaccio, diciamocelo – il suo ex fidanzato, Jannik Sinner: “È plausibile che sia stata trattata ingiustamente perché ha lasciato Sinner, perché deve giocare contro Swiatek o perché è russa, o magari per tutti e tre i motivi”.