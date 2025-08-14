Estrazione Superenalotto 14 agosto 2025: vincite e quote

14 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 129. Ecco tutti i ragguagli
14 agosto 2025: nuova caccia ai numeri vincenti. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco dunque la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 8, Quote € 20.187,76
Punti 4: Numero vincite 773, Quote € 215,19
Punti 3: Numero vincite 25.829 , Quote € 19,24
Punti 2: Numero vincite 355.244 , Quote € 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 2, Quote € 21.519,00
Punti 3SS: Numero vincite 133, Quote € 1.924,00
Punti 2SS: Numero vincite 1801; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 11.160, Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 22.565, Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 3 47 30 49 75 19
Numero Jolly: 35
Numero Superstar: 14
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.