Da campionessa a icona di stile: Camila Giorgi conquista l’Argentina

Dopo il ritiro dal tennis e la parentesi sull’Isola, Camila Giorgi si mostra in Argentina più glamour che mai: il suo ultimo look è davvero rovente.

Non v’è alcun dubbio sul fatto che il tennis azzurro stia attraversando una delle sue fasi di maggior splendore, tanto nel settore maschile quanto in quello femminile. Tuttavia, è giusto ricordare che anche in passato, proprio come adesso, ci sono stati dei campioni che hanno portato in alto la bandiera tricolore e il nome del nostro Paese.

Come Camila Giorgi, per esempio, che nel 2021 ha alzato al cielo la coppa del Masters 1000 di Montreal, regalando ai tifosi una delle gioie più belle di sempre. Non l’unica, ma di certo la più significativa. Ecco perché quando, lo scorso anno, si è diffusa la notizia del suo ritiro, i tennissofili d’Italia hanno subito compreso che stava per finire un’era. Ed ecco anche perché, ancora oggi, molti continuano a seguirla nonostante abbia lasciato lo sport definitivamente.

Non ha più giocato a tennis, da quando si è ritirata, ma ha comunque trovato il modo di far parlare di sé. In un primo momento accogliendo la proposta di Mediaset ed entrando a far parte del cast dell’Isola dei famosi, dopo incrementando sempre più la sua presenza sui social network. Un mondo che, in qualche modo, l’aveva sempre affascinata, ma al quale non aveva potuto dedicare troppo tempo per gli impegni legati alla sua carriera sportiva.

La nuova vita argentina di Camila Giorgi tra relax e look mozzafiato

I follower, dicevamo, hanno continuato a seguirla, incuriositi dalla piega che avrebbe preso la sua vita una volta appesa la racchetta al chiodo.

Sui social è adesso più attiva che mai e, proprio di recente, è tornata a far parlare di sé condividendo degli scatti da favola su Instagram. Nell’ultimo, in particolar modo, ha esibito con grande disinvoltura il look sfoggiato per una cena a Buenos Aires in compagnia di un’amica, incantando tutti e dando conferma della sua passione per gli outfit glamour e anche un po’ “piccanti”.

La bella Camila ha indossato, per l’occasione, un top minuscolo, dalla scollatura davvero vertiginosa che lascia vedere perfettamente il suo generoso – e dibattuto, poiché “cambiato” all’improvviso – décolleté. Sorride e sempre serena, nonché estremamente consapevole, come sempre del resto, di essere bella da togliere il fiato.