Cristiano Ronaldo e il diamante di Georgina: l’indiscrezione arriva dalla Spagna

Scopri tutti i dettagli sull’anello che Cristiano Ronaldo ha regalato a Georgina Rodriguez: il dettaglio shock arriva direttamente dalla Spagna.

Era estate. L’estate di 10 anni fa. Cristiano Ronaldo entrò nella boutique di Gucci di Madrid e le bastò incontrare lo sguardo della commessa di turno in quel momento per restarne folgorato. Quella ragazza, indubbiamente bellissima, si chiamava Georgina. Georgina Rodriguez. La stessa donna che oggi è la madre dei suoi figli e alla quale, molto presto, prometterà amore eterno.

Sì, la coppia più chiacchierata del secolo sta per convolare a nozze e la notizia è ancora abbastanza fresca. Lui non ne ha parlato sui social, mentre lei, evidentemente impaziente di ricevere la fatidica proposta di matrimonio, ha voluto farlo sapere ai follower non appena ha potuto. Lo ha fatto postando su Instagram la foto dell’anello che il calciatore portoghese le ha donato a corredo della proposta. Un gioiello che, come facilmente intuibile, farebbe impallidire tutti, perfino la regina.

Non un solitario qualunque, s’intende. CR7 ama gli eccessi e non avrebbe mai e poi mai potuto regalare alla sua dolce metà un anello che non fosse preziosissimo ed unico nel suo genere. Ecco, dunque, che la scelta è ricaduta su un engagement ring di alto livello: un diamante gigantesco, che acceca in foto figurarsi dal vivo, e che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero.

Il gioiello da sogno di Georgina e il dettaglio che nessuno conosce

Va da sé, naturalmente, che un solitario di questo calibro non sia esattamente alla portata di tutti, anzi. Non se ne conosce la caratura, ma gli esperti giurano che dalla foto è evidente che sia purissimo e che valga, dunque, “svariati milioni di euro”.

Il brillante centrale oval cut, dalle dimensioni generosissime, è affiancato a due diamanti laterali, entrambi incastonati sulla fedina di platino. “Si tratta di un anello spettacolare, probabilmente tra i più impressionanti che abbiamo visto negli ultimi anni, perfetto per una delle coppie più famose del calcio”, ha spiegato al Daily Mail Laura Taylor, specialista in anelli di fidanzamento.

L’indiscrezione più succulenta sull’anello con cui CR7 ha sorpreso la bella Georgina arriva, tuttavia, dalla Spagna. Sulle pagine della rivista Hola! si ipotizza, in base alle stime del gioielliere Iñaki Torres, che l’incredibile gioiello abbia un valore di almeno 6 milioni di dollari. E qualunque sia, effettivamente, il prezzo pagato da Ronaldo per questo anello da sogno, certo è che il campione non ha badato a spese per stupire la sua splendida – ed esigentissima – futura moglie.