Superenalotto, cambia il giorno dell’estrazione: l’annuncio di Sisal

Superenalotto, ecco i motivi che hanno reso necessaria una modifica al consueto calendario delle estrazioni settimanali.

Il calendario del Superenalotto si adegua alla tradizione estiva e alle festività nazionali: l’estrazione originariamente prevista per venerdì 15 agosto 2025, giorno di Ferragosto, è stata ufficialmente posticipata a sabato 16 agosto. Una modifica che i giocatori più esperti conoscono bene, essendo una prassi consolidata per garantire una gestione fluida delle estrazioni durante i periodi festivi.

Questa particolare rimodulazione del calendario nasce dal bisogno di evitare sovrapposizioni con un giorno festivo, che potrebbe ridurre la partecipazione o creare disagi nell’organizzazione delle operazioni di gioco. Così, il tradizionale appuntamento del venerdì si sposta di un giorno, mantenendo però invariata la frequenza e la regolarità degli incontri con la fortuna.

I giocatori non devono temere perdite di occasione: a seguito di questo slittamento, infatti, sono rimandate anche le estrazioni consecutive previste per sabato 16 e lunedì 18 agosto, per assicurare il rispetto delle tempistiche e garantire la regolare prosecuzione del concorso.

Superenalotto, date aggiornate e seguito delle estrazioni

Di conseguenza, il concorso Superenalotto numero 130, che sarebbe dovuto svolgersi venerdì 15 agosto, avrà luogo sabato 16 agosto 2025. Anche il concorso numero 131, previsto inizialmente per sabato 16 agosto, è programmato per lunedì 18 agosto. Questo scenario prevede dunque una settimana con un calendario di estrazioni leggermente differente rispetto al solito, ma senza alcuna sospensione né annullamento.

La variazione è stata ufficializzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una determina direttoriale, la quale ha confermato che tali spostamenti sono necessari per garantire la continuità dei concorsi e rispettare le festività nazionali. È una procedura standard che ricorre ogni anno, volta a tutelare i giocatori e l’organizzazione del gioco d’azzardo in Italia.

Per chi non vuole perdere gli appuntamenti con la dea bendata, la partecipazione resta agevole tramite ricevitore o piattaforme online: è possibile giocare in abbonamento, così da non doversi preoccupare delle variazioni di calendario e mantenere sempre viva la speranza di vincita.