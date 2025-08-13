Aryna Sabalenka come non l’avete mai vista: scatti che sorprendono

Dopo una bella vacanza, Aryna Sabalenka torna sotto i riflettori con delle immagini sorprendenti che stanno facendo il giro del web.

Poco importa che sia la numero 1 del mondo e che abbia, in quanto tale, delle “responsabilità” e degli obiettivi ben precisi. Anche Aryna Sabalenka, dall’alto del suo status di campionessa, meritava di concedersi una vacanza. Lo ha fatto e si è rigenerata, per poi arrivare a Cincinnati carica e determinata come non mai.

La lunga pausa le ha permesso di ritrovare la carica e chissà, magari anche di rimettere in ordine le idee dopo le delusioni dell’ultimo periodo. Adesso è pronta a riprendersi la scena e non solo, per la verità, quella sportiva. Lo dimostra il fatto che negli ultimi tempi, sui social network, si sia mostrata in una veste completamente inedita. Qualche foto sexy in passato l’aveva già postata, sì, ma non era mai arrivata a questi livelli.

In uno degli ultimi caroselli apparsi sul suo profilo Instagram, la tigre bielorussa del tennis mondiale si è mostrata nientepopodimeno che in topless. Naturalmente non ha oltrepassato il confine del pudore, ragion per cui si vede tutto, sì, ma solo fino ad un certo punto. Ci piace, però, che per una volta abbia voluto esibire il suo lato più intimo ed autentico, quello più apprezzato dai follower e dai tifosi che la seguono sin da quando ha debuttato nel circuito maggiore.

Il ritorno in campo di Aryna Sabalenka: tra vittorie e scatti sorprendenti

Questi scatti, in cui Aryna appare più libera e spensierata, hanno aggiunto un tocco di freschezza alla sua immagine pubblica, con un mix di forza e femminilità.

La vacanza, insomma, come da lei confermato in un’intervista a Tennis Channel, le ha fatto solo che bene, e si vede. E non resta che capire, a questo punto, che piega deciderà di dare al suo nuovo canale YouTube, Aryna’s Arena, attraverso il quale ha iniziato a condividere vlog e racconti delle sue esperienze dentro e fuori dal campo.

Un progetto che le sta regalando tante soddisfazioni e che le ha dato anche la possibilità, come se non bastasse, di sondare un modo diverso per avvicinarsi ai tifosi. Non lo sappiamo ancora, non possiamo prevedere il futuro, ma qualcosa ci dice che sarà un grandissimo successo.