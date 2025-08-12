Vacanze glamour per Oceane Dodin: relax e fascino al naturale sotto il sole estivo

Scatti esclusivi di Oceane Dodin in vacanza nella splendida località di Cap d’Agde: la posa audace e il fisico statuario fanno faville sui social.

L’estate è ormai quasi ufficialmente volta al termine – almeno da calendario – ma questo non significa che non ci sia ancora del tempo per godersi le meraviglie che il Vecchio Continente ha da offrire.

Tanti turisti, anche stranieri, hanno optato per le splendide spiagge del Bel Paese, ma non Oceane Dodin, che ha ben pensato di giocare “in casa” e di optare, al contrario, per una delle località più affascinanti ed esclusive della sua terra natia. Il suo periodo di relax lo ha trascorso a Cap d’Agde, nel sud della Francia, una meta che, non a caso, è molto gettonata e frequentata.

Una vacanza glamour, dunque, per l’affascinante tennista, che nel corso del suo soggiorno nel dipartimento dell’Hérault ha postato, in più occasioni, delle splendide foto attraverso le quali ha documentato il suo viaggio. Ha così offerto ai tantissimi follower che la seguono una prospettiva decisamente privilegiata sulla sua vita lontano dai campi da gioco. E, immancabilmente, sono apparsi nel feed dei suoi sostenitori degli scatti destinati a divenire indimenticabili.

La tennista francese si mostra in bikini tra momenti di puro relax e spensieratezza

Tra le tante foto da lei pubblicate nei giorni scorsi, una su tutte ha attirato – inevitabilmente, ci sentiamo di aggiungere – l’attenzione di quanti seguono la tennista francese sulle varie piattaforme social.

Ci riferiamo, manco a dirlo, a quella in cui la splendida Oceane appare in bikini, bella come il sole, sdraiata sul lettino di uno stabilimento balneare. La scelta stilistica, vale a dire il succinto bikini di cui fa sfoggio, esalta in maniera incredibile la sua figura statuaria e atletica, che non manca mai di esibire con una certa disinvoltura su Instagram. La Dodin è conosciuta per la sua grinta, certo, ma anche per la sua bellezza e per il suo fisico pazzesco, frutto di anni e anni di allenamenti intensi e dedizione allo sport.

Beato chi ha scelto Cap d’Agde come meta per le proprie vacanze, dunque, perché potrebbe essersi imbattuto in questo spettacolo improvvisato e nello spettacolo, indubbiamente magnetico, offerto in esclusivo dalla sensualissima Oceane, tra le tenniste in assoluto più amate di tutti i tempi.