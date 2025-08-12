Giorgia Rossi incanta Ponza: sole, mare e un look che spacca

Momenti di pura spensieratezza per Giorgia Rossi a Ponza: il suo look estivo e il sorriso contagioso conquistano i social in attesa della Serie A.

Il suo feed è pieno zeppo, in questo momento, di contenuti prettamente vacanzieri. Gli impegni professionali torneranno presto a bussare alla sua porta, ma non è ancora il momento, per Giorgia Rossi, di pensare al calcio e al campionato che a breve avrà inizio. Ora come ora c’è una sola cosa alla quale intende pensare: le vacanze.

La stella di Dazn, dichiaratamente fan dell’estate e del mare, si è concessa più fughe in spiaggia, durante questo periodo estivo. L’ultima delle quali in una delle perle in assoluto più suggestive del Mar Tirreno, ovvero la magica Ponza. Qui si è regalata una pausa rigenerante ed estremamente rilassante, per poi condividere alcuni di questi momenti con i suoi follower.

Lo ha fatto attraverso un reel, montato ed editato in maniera tale che raccontasse nel modo più autentico e fedele possibile i dettagli della sua splendida vacanza in barca in compagnia degli amici. Un video che, manco a dirlo, ha fatto impazzire i sostenitori della bella conduttrice di Dazn, volto e voce delle partite di Serie A.

Giorgia Rossi si gode una giornata di sole e relax a Ponza, tra amici e un look estivo che cattura gli sguardi

Giorgia Rossi è baciata dal sole e i suoi lunghi capelli biondi si “perdono” nel vento, totalmente in balia della brezza marina. Vale lo stesso discorso per l’abito che ha indossato per l’occasione, un vestito lungo, in un colore super glamour per l’estate, che la fa sembrare una vera e propria diva.

L’abito in questione, in un arancione vitaminico che quasi fa sfigurare il blu del cielo e del mare, le sta d’incanto. Ecco perché il reel che ha condiviso sui social ha ottenuto tanto successo ed ecco perché tutti hanno apprezzato il mondo unico in cui valorizzava il suo fisico perfetto e la sua eleganza innata. Una scelta perfetta per l’estate mediterranea, per una pausa sospesa tra divertimento, relax e risate con gli amici più cari.

I commenti in calce ad esso, manco a dirlo, si sono sprecati. I follower hanno apprezzato il look e sottolineato di adorare Giorgia non solo per il suo talento professionale, ma anche per la sua bellezza. Che, effettivamente, se dobbiamo dirla tutta, è tanta roba.