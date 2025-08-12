Estrazione Superenalotto 12 agosto 2025: vincite e quote

12 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 128. Ecco tutti i ragguagli
Tanta attesa per la prima estrazione settimanale del Superenalotto, uno dei giochi a premi più popolari in Italia. Tanti sono coloro che in queste ore hanno tentato la sorte, sperando di essere i prossimi a cambiare la propria vita con una vincita fortunata. Passiamo adesso in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le quote che porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 10 , Quote € 15.900,84
Punti 4: Numero vincite 733 , Quote € 223,53
Punti 3: Numero vincite 24.126 , Quote € 20,28
Punti 2: Numero vincite 345.852 , Quote € 5,00
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 8 , Quote € 22.353,00
Punti 3SS: Numero vincite 107 , Quote € 2.028,00
Punti 2SS: Numero vincite 1623; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite9.594 , Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 19.635 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 59 11 82 7 83 26
Numero Jolly: 24
Numero Superstar: 54
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.