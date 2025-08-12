Estrazione Superenalotto 12 agosto 2025: vincite e quote

12 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 128. Ecco tutti i ragguagli

Tanta attesa per la prima estrazione settimanale del Superenalotto, uno dei giochi a premi più popolari in Italia. Tanti sono coloro che in queste ore hanno tentato la sorte, sperando di essere i prossimi a cambiare la propria vita con una vincita fortunata. Passiamo adesso in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche le quote che porteranno a casa i fortunati di giornata. Ecco una carrellata completa a riguardo:

SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5: Numero vincite 10 , Quote  15.900,84
Punti 4: Numero vincite 733 , Quote  223,53
Punti 3: Numero vincite 24.126 , Quote  20,28
Punti 2: Numero vincite 345.852 , Quote  5,00

SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote  0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 4SS: Numero vincite 8 , Quote  22.353,00
Punti 3SS: Numero vincite 107 , Quote  2.028,00
Punti 2SS: Numero vincite 1623; Quote  100,00
Punti 1SS: Numero vincite9.594  , Quote   10,00
Punti 0SS: Numero vincite 19.635  , Quote  5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 59 11 82 7 83 26

Numero Jolly: 24

Numero Superstar: 54

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

