Estrazione Superenalotto 8 agosto 2025: vincite e quote

8 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 126. Ecco tutti i ragguagli
8 agosto 2025: nuova opportunità per cogliere il jackpot del Superenalotto. Segui con noi l’estrazione giornaliera del gioco a premi più amato in Italia e scopri non solo i numeri vincenti ma anche le relative quote che porteranno a casa i giocatori più fortunati. Ecco la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 1 , Quote € 384.053,44
Punti 5: Numero vincite 3 , Quote € 41.359,60
Punti 4: Numero vincite 275 , Quote € 468,80
Punti 3: Numero vincite 12.753 , Quote € 30,03
Punti 2: Numero vincite 205.650, Quote € 5,74
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote € 46.880,00
Punti 3SS: Numero vincite 64 , Quote € 3.003,00
Punti 2SS: Numero vincite 998; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 7.308, Quote € 10 ,00
Punti 0SS: Numero vincite 17.429 , Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 78 79 53 34 8 38
Numero Jolly: 58
Numero Superstar: 37
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.