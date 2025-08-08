Estrazione Superenalotto 8 agosto 2025: vincite e quote

di

8 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 126. Ecco tutti i ragguagli

8 agosto 2025: nuova opportunità per cogliere il jackpot del Superenalotto. Segui con noi l’estrazione giornaliera del gioco a premi più amato in Italia e scopri non solo i numeri vincenti ma anche le relative quote che porteranno a casa i giocatori più fortunati. Ecco la carrellata completa:

Vince al Powerball lascia lavoro
Estrazione Superenalotto (LaPresse) – IlVeggente.it

SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote  0,00
Punti 5+: Numero vincite 1 , Quote   384.053,44
Punti 5: Numero vincite 3 , Quote  41.359,60
Punti 4: Numero vincite 275 , Quote   468,80
Punti 3: Numero vincite 12.753 , Quote  30,03
Punti 2: Numero vincite 205.650, Quote  5,74

SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote   0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote   0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 1 , Quote  46.880,00
Punti 3SS: Numero vincite 64 , Quote  3.003,00
Punti 2SS: Numero vincite 998; Quote  100,00
Punti 1SS: Numero vincite  7.308, Quote 10 ,00
Punti 0SS: Numero vincite 17.429 , Quote  5,00

Combinazione vincente Superenalotto: 78 79 53 34 8 38

Numero Jolly: 58

Numero Superstar: 37

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.

Gestione cookie