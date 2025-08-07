Estrazione Superenalotto 7 agosto 2025: vincite e quote

7 agosto 2025, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 125. Ecco tutti i ragguagli
Tutto pronto per la prossima estrazione del Superenalotto della settimana. Poche le ore rimaste per sfidare la sorte con una combinazione di numeri che potrebbe rivelarsi vincente. Come sempre, anche questa sera la nostra redazione vi fornirà una puntuale rassegna non solo del numero di vincite, ma anche delle quote che porteranno a casa i fortunati della giornata. Ecco, dunque, la carrellata completa:
SUPERENALOTTO
Punti 6: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5: Numero vincite 2, Quote € 80.519,97
Punti 4: Numero vincite 425, Quote € 390,31
Punti 3: Numero vincite 19.033, Quote € 26,04
Punti 2: Numero vincite 244.647 , Quote € 6,26
SUPERSTAR
Punti 6SB: Numero vincite 0 , Quote € 0,00
Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00
Punti 4SS: Numero vincite 5, Quote € 39.031,00
Punti 3SS: Numero vincite 109, Quote € 2.604,00
Punti 2SS: Numero vincite 1300; Quote € 100,00
Punti 1SS: Numero vincite 9.845 , Quote € 10,00
Punti 0SS: Numero vincite 27.370, Quote € 5,00
Combinazione vincente Superenalotto: 79 70 43 83 85 55
Numero Jolly: 24
Numero Superstar: 4
Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.