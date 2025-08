Susanna Giovanardi risponde al gossip: il reel fa impazzire i fan

Susanna Giovanardi risponde al gossip: un reel clamoroso su Instagram fa impazzire i fan. I like sono a migliaia

Susanna Giovanardi è una splendida tennista che ovviamente, anche per via del fisico da urlo, fa la modella. In questi giorni, inoltre, è entrata in qualche notizia di gossip per via di una sua passata love story.

L’attuale compagno di Venus Williams infatti, è stato un suo ex fidanzato. E sui social si sono scatenati commenti e anche articoli di giornale. Lei, dal proprio canto, a quanto pare non sembra proprio dare peso a quello che sta succedendo, anzi. Con un reel pubblicato sul proprio profilo Instagram ha fatto impazzire tutti i follower che la seguono.

Susanna Giovanardi bellissima in costume: ecco il reel

Si fa vedere in costume l’atleta e modella. E alle belle immagini, bellissime immagini, piazza anche la didascalia, stagione favorita. Ovviamente ogni riferimento all’estate non è puramente casuale, anzi: è evidente che Giovanardi ami proprio le temperature altissime per stare serena e in libertà. E questa sua libertà nell’abbigliamento, ovviamente, piace molto ai suoi fan che non fanno altro che mettere like alle sue storie, ai suoi post su Instagram a tutto quello che pubblica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Susanna Giovanardi (@susannagiovanardi)



Nel reel che potete anche voi vedere sopra è bellissima. Una donna sensuale, mai volgare, una donna, che riesce ad essere quasi perfetta anche nelle movenze. E se gli occhi sono fatti per guardare, è evidente che in questo caso ci sia davvero molto da guardare. E ci sono quelli che sperano che l’estate non possa finire mai, vorrebbe dire che lei continuerebbe a incantare in questo modo.