Pronostico Stockport-Bolton, League One: una doppia sugli ammoniti del posticipo domenicale della prima giornata

Il posticipo domenicale della prima giornata di League One mette di fronte una delle candidate alla promozione, lo Stockport, e una delle possibili mine vaganti, il Bolton. A dirigere l’incontro sarà Elliot Bell, arbitro molto attivo nella scorsa stagione: ha estratto 162 cartellini gialli e 9 rossi in 39 partite, con una media di 4,4 cartellini a gara.

Il Bolton è stata la squadra con la media cartellini più alta: 118 ricevuti e 135 subiti, con una media di ben 5,5 a partita. C’è un giocatore dello Stockport, Kyle Wootton, che non è sicuro titolare ma che potrebbe finire nel taccuno dell’arbitro. Wootton ha ricevuto solo tre cartellini lo scorso anno, ma è stato il giocatore che ha commesso più falli nel campionato (99), con una media altissima di 2,48 falli ogni 90 minuti.

Non si tratta di un’eccezione: nelle due stagioni precedenti ha avuto medie di 2,33 e 2,48 falli a partita. È quindi un “recidivo”, e con un arbitro propenso a estrarre cartellini, potrebbe valere la pena puntare su di lui.

Un altro profilo interessante è Corey O’Keeffe, arrivato in prestito dal Barnsley. Il terzino destro è stato chiaramente preso per le sue doti offensive: ha fornito 34 assist negli ultimi quattro anni tra Barnsley, Forest Green e Rochdale.

Il Barnsley lo ha lasciato andare dopo il passaggio alla difesa a quattro, ritenendolo inadeguato dal punto di vista difensivo. Oltre agli assist, O’Keeffe si è distinto anche per i cartellini: 40 ammonizioni e 2 espulsioni nello stesso periodo.

Con il nuovo tecnico del Bolton, Steven Schumacher, intenzionato a puntare forte sugli esterni, è probabile che i nuovi acquisti Amario Cozier-Duberry o Thierry Gale vadano proprio a sfidare O’Keeffe sulla fascia. Per questo motivo, la quota per un suo cartellino è molto interessante.

L’over 4,5 cartellini è a quota 1,83 su Bet365. La doppia su Wootton e O’Keeffe ammoniti è a 20 sempre su Bet365.it

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

L’over 4,5 cartellino non è quotato su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.