Vacanze consolatorie per Alisha Lehmann: bikini da urlo dopo l’Europeo amaro

Dopo l’eliminazione della Nazionale Svizzera agli Europei, Alisha Lehmann si gode il sole in bikini: le sue foto mandano il web in tilt.

Ai quarti di finale, ha dovuto dire addio al suo sogno. Quello, cioè, si alzare la coppa degli Europei 2025 in casa, davanti al suo pubblico. Non c’è stato niente da fare, infatti, per la Nazionale svizzera, che ha subito un duro colpo e che, dopo aver collezionato tante e bellissime emozioni, ha lasciato la competizione con l’amaro in bocca.

Ma nel calcio, come nella vita, voltare pagina è doveroso, oltre che altamente consigliato, e questo è proprio quello che Alisha Lehmann, leader della squadra, sta cercando di fare. Anche lei, come le sue compagne del resto, aveva riposto grandi speranza in questa corsa al titolo, quindi non sarà facile mandar giù la delusione derivante da questo amarissimo finale.

Eppure, al netto di queste emozioni negative, ha fatto i bagagli ed è – giustamente – partita. Una bella vacanza era proprio quel che ci voleva per dimenticare quanto accaduto, per ritemprare il corpo ma, soprattutto, la mente. E per fare il record in termini di interazioni, come se non bastasse, considerando che, da quando è partita, la bella Alisha non fa altro che pubblicare scatti deliziosi sul suo profilo Instagram, per la gioia della community che li accoglie sempre con grande entusiasmo.

L’attaccante svizzera si consola con il sole: in bikini, nella foto vista mare, fa impazzire i fan

Per la sua pausa relax post-torneo, la Lehmann ha scelto dunque, in maniera piuttosto inequivocabile, di fare il pieno di commenti e di like.

Cosa che è avvenuta seduta stante quando, nei giorni scorsi, ha pubblicato un carosello che aveva un obiettivo ben preciso: quello di far sognare i follower a occhi aperti. Non poteva avere altro scopo, visto che, per l’occasione, la calciatrice svizzera ha ben pensato di indossare un bikini rosa acceso, molto minimal e perfetto per incorniciare in modo essenziale il suo fisico esplosivo.

I commenti entusiasti non si sono fatti attendere: tra emoji infuocate e cuori a raffica, i fan hanno colto l’occasione per sottolineare, ancora una volta, che non c’è calciatrice al mondo che sia più sexy di lei. E noi, in tutta onestà, proprio non ce la sentiamo di contraddirli…