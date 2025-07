Mini short e gambe accavallate: Eugenie Bouchard regina di stile anche sul palco

Eugenie Bouchard stupisce a Washington: al forum sul tema della sport come volano di sviluppo si presenta in mini short e con un portamento da vera diva.

Eugenie Bouchard ci è abituata. Sono anni, ormai, che, volente o nolente, finisce puntualmente sotto i riflettori. Prima era “solo” una ragazza prodigio, promessa del tennis mondiale; poi, scatto dopo scatto, si è trasformata in una vera e propria icona glamour, in una delle atlete più apprezzate del panorama internazionale.

Tanti anni sono trascorsi da quando è salita alla ribalta, ma non è cambiato nulla. Ancora oggi, infatti, la tennista canadese continua ad essere amata in ogni dove, sebbene già da tempo non giocasse più regolarmente come una volta. Tant’è vero che, qualche settimana fa, ha annunciato ufficialmente il suo addio al tennis. Ha scelto di salutare il suo pubblico dallo stesso palcoscenico che l’aveva vista debuttare nel circuito professionistico, ovvero quello del Masters 1000 di Montreal.

Si trova lì proprio in questi giorni, pronta ad uscire di scena e “piena” dell’affetto che i tifosi le hanno dimostrato da quando ha fatto sapere che era giunto il momento di appendere la racchetta al chiodo. Quella da tennis, perché continuerà a giocare, invece, a pickleball: si era “trasferita” nell’altro circuito già da tempo, ma aveva comunque voluto conservare il suo posto nella Wta non sapendo se quel percorso le avrebbe regalato la stessa gioia che le dava il tennis.

Il look della tennista a Washington non è passato inosservato

Prima di approdare a Montreal, l’ultimo torneo di tennis che Eugenie Bouchard giocherà, la bella campionessa ha fatto tappa a Washington, per partecipare ad una conferenza su un tema caldissimo: si è discusso, cioè, di come i governi possano promuovere la crescita economica investendo nello sport e rafforzando l’uso dell’intelligenza artificiale.

La tennista canadese era tra i relatori ed è stato in quella circostanza che ha dimostrato di non avere alcuna voglia di uscire dal radar. In occasione dell’importante appuntamento ha sfoggiato, infatti, un look di quelli che non solo attirano l’attenzione, ma che la catalizzano in una sola direzione. Genie indossava un completo composto da giacca a maniche corte e mini short e ha regalato ai presenti uno spettacolo inaspettato.

I relatori erano seduti su degli sgabelli molto alti e la Bouchard, con la gamba accavallata, era un’autentica visione. Un outfit mozzafiato, dunque, per un’icona di cui nessuno si dimenticherà mai.