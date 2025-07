Flavia Pennetta da urlo in bikini: il web impazzisce per il suo fisico scolpito

L’ex campionessa Flavia Pennetta ha pubblica uno scatto in bikini su Instagram: il fisico è al top e i fan non risparmiano i complimenti.

Quest’estate ha un sapore tutto nuovo, completamente diverso, per Flavia Pennetta. Per la prima volta da quando sono una coppia, infatti, sia lei che suo marito, il tennista sanremese Fabio Fognini, sono liberi da qualsivoglia impegno sportivo. E non perché abbiano deciso di prendersi una pausa, ma perché anche lui, adesso, come l’indimenticabile regina degli Us Open 2015, è ufficialmente “in pensione”.

L’ex numero 1 d’Italia ha annunciato la volontà di ritirarsi solo qualche settimana fa, nel bel mezzo di Wimbledon. Ha giocato una partita straordinaria contro Carlos Alcaraz, che ha dovuto sudare ben più di sette camicie per “liberarsi” di lui, poi ci ha pensato un po’ su e ha deciso che era giunto per lui il momento di uscire di scena. Lo ha fatto alla grande, però, commuovendosi dinanzi ad un All England Club che era in visibilio per lui e che non dimenticherà mai il modo in cui quel tennista si è battuto contro un rivale più giovane e più in forma di lui.

Si è ritirato senza aver vinto uno Slam, ma a volte non sono queste le cose che contano. Il suo palmares è comunque ricco di successi stratosferici, primo fra tutti la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo. C’è poi un’altra conquista, ancor più importante, sulla quale il campione ligure ha apposto la sua firma tanti, tanti, anni fa.

L’ex regina del tennis conquista i social: scatto in bikini e pioggia di complimenti

Parliamo della “sua” Flavia, un’atleta leggendaria per la quale, ancora oggi, il popolo del tennis azzurro continua a stravedere. Non gioca più da tempo, eppure è sempre e comunque al centro dell’attenzione.

In questo caso, però, la “colpa” è completamente sua. La Pennetta non poteva certo aspettarsi che le sue ultime foto passassero inosservate, suvvia. Ha posato in bikini e doveva aspettarselo che di quegli scatti, arrivati direttamente dalle vacanze di famiglia in Puglia, si parlasse a lungo. La sua community, infatti, è letteralmente impazzita. Neanche il tempo di postarli su Instagram che già era stata sommersa, nel vero senso della parola, di commenti, cuori, like e chi più ne ha più ne metta.

I suoi follower non hanno potuto fare a meno di notare che, sebbene abbia appeso la racchetta al chiodo da anni e abbia avuto tre gravidanze, abbia ancora un fisico invidiabile. Flavia sembra scolpita, merito ovviamente del suo stile di vita sano ed attivo e del modo in cui continua a prendersi cura di se stessa. Una regina che rimarrà tale per sempre.