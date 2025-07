Carson Branstine in campo con stile: il vestitino attillato manda il web in tilt

Carson Branstine si allena con un vestitino attillato che esalta il suo fisico da atleta: i social si scatenano tra like e commenti infuocati.

Fino a qualche settimana fa era “solo” una giovane promessa del mondo juniores. Adesso, invece, è diventata una delle protagoniste indiscusse del circuito maggiore, avendo lei centrato il traguardo dell’ingresso nel main draw di uno dei quattro tornei del Grande Slam. Impresa che non riesce a tutti, ma che richiede, anzi, impegno e disciplina costanti.

Carson Branstine, è di lei che stiamo parlando, ce l’ha messa tutta. A Wimbledon è stata sfortunata: dopo aver superato le qualificazioni, ha incontrato al primo turno nientepopodimeno che la numero 1 della Wta, Aryna Sabalenka. Difficile vincere contro la tigre bielorussa, se si ha poca esperienza sui palcoscenici internazionali, ma poco importa. L’All England Club è stato comunque per lei un ottimo trampolino di lancio e siamo certi che saprà fare tesoro, tra le altre cose, di questa sconfitta che sconfitta poi non è. Non del tutto, quanto meno, e non in queste circostanze.

Ha fatto ritorno a casa, anzi, con una piccola vittoria in tasca. Non capita tutti i giorni, del resto, di entrare nel tabellone principale dei Championships, ragion per cui l’evento, oltre ad averle dato tanta visibilità, le avrà anche dato tanta sicurezza. Quanto sia cresciuta, dopo Wimbledon, lo si evince anche dai numeri del suo profilo social, nonché dall’entusiasmo generale dei lettori in calce ad ogni suo post.

Fisico scolpito e look audace: Carson Branstine conquista i fan anche fuori dal campo

Il popolo del tennis la adora, perché Carson non è solo una giocatrice di talento, ma anche una ragazza bellissima che sa bene come coniugare attitudine allo sport e talento.

I suoi contenuti su Instagram non sono mai banali, anzi. L’ultimo carosello, in particolar modo, si è fatto apprezzare per la varietà e per l’intensità delle sue foto, tutte abbastanza particolari e ben studiate. Una su tutte, però, ha attirato l’attenzione dei follower della bella tennista canadese, che sono letteralmente capitolati alla vista di cotanta meraviglia.

La Branstine si è allenata sfoggiando un abitino di colore lilla, dal tessuto molto sottile e fasciante. Inutile dire che il vestitino segue le linee del suo corpo in maniera impeccabile e che lo scatto in questione, dunque, ha stupito la community con i suoi effetti speciali.