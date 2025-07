Profumo di fiori d’arancio per Fiamingo e Paltrinieri: impazza il gossip

Nozze in vista per i campioni Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri? Sì, ma solo a una condizione: su questo la schermitrice non arretra.

Di loro non si è mai parlato solo ed esclusivamente in chiave sportiva. Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri, del resto, sono due personaggi che in più occasioni sono finiti sotto i riflettori, tanto per il loro talento quanto, chiaramente, per il sentimento che li lega ormai da anni. Inutile girarci attorno: questi due campionissimi azzurri, insieme, formano una coppia da sogno, tra le più belle del panorama sportivo internazionale.

Lei schermitrice, lui nuotatore, sono ben assortiti. Sin dall’inizio della loro relazione si sostengono in tutti i modi possibili e immaginabili, con tutto l’amore di cui sono capaci. Hanno dimostrato, così facendo, che non è vero, come insinua qualcuno, che sentimenti e sport non possono andare di pari passo. Possono andarci eccome, a patto che, come nel loro caso, la relazione sia costruita su basi solide, fondate sul rispetto e sulla sintonia. Gregorio e Rossella sono complici ed equilibrati, ragion per cui è questo il segreto del successo del loro amore.

Un amore che, quanto prima, potrebbe oltretutto evolversi. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, infatti, la bella schermitrice, nonché migliore amica della stella di Dazn Diletta Leotta, si è lasciata andare a delle dichiarazioni piuttosto univoche in merito al futuro di questa chiacchieratissima coppia.

Rossella Fiamingo è pronta al sì: “Se Greg si sbriga, io ci sono”

Rossella ha 34 anni ed è del tutto legittimo che inizi a pensare, in questa fase della sua vita, al futuro. Quando, dunque, le è stato chiesto cosa intenda fare una volta appesa la spada al chiodo, aveva già le idee chiarissime.

“Ho un diploma in pianoforte e una laurea in dietistica, ma non voglio pensarci adesso. Se ne parla dopo Los Angeles, davvero”. Poche parole, secche, alle quali, subito dopo, si è aggiunto un passaggio sull’amore e sugli scenari futuri. La Fiamingo vuole formare una famiglia, la sua idea è questa, per cui, cavalcando l’onda, in quotidiano sportivo le ha giustamente chiesto se abbia in mente, o meno, di promettere amore eterno al suo fidanzato nuotatore.

Anche sul matrimonio, però, ha le idee chiare: “Quello lo richiede l’uomo, non la donna. La donna può obbligare, ma io non voglio obbligare. Io aspetto”. E se Gregorio, domani, chiedesse la sua mano, Rossella direbbe subito sì: “Sarei pronta – ha aggiunto – Se si sbriga sono qui”. L’amo è lanciato: non resta che capire, a questo punto, se Paltrinieri “abboccherà” o meno.