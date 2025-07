Dazn va in vacanza: relax e stile da star per Giorgia Rossi e Diletta Leotta

Giorgia Rossi e Diletta Leotta conquistano l’estate con look da sogno e charme irresistibile. Le due star di Dazn brillano anche fuori dal campo.

Se è vero che i social network, al giorno d’oggi, rispecchiano la realtà in tutto e per tutto, allora è evidente che i commenti degli internauti siano una fedele riproduzione dei pensieri propri della gente comune. E se tutti, su Instagram, non fanno altro che elogiare certe beniamine della televisione nostrana, ne consegue, per forza di cose, che tutti siano pazzi di loro.

Le protagoniste di questa infallibile equazione sono Diletta Leotta e Giorgia Rossi, che sappiamo essere le stelle di diamante di Dazn e del campionato di Serie A. Le due regine della tv on demand sono più o meno libere, al momento, dagli impegni professionali, motivo per il quale hanno ben pensato di concedersi qualche giorno di mare, all’insegna del relax. La siciliana è stata un po’ di qua e un po’ di là, fino ad approdare in Germania, terra natia dall’uomo al quale ha promesso amore eterno.

Per lei sono state vacanze in famiglia, come si evince dagli scatti, che hanno chiaramente intenerito anche i follower dal cuore più duro. Vederla insieme al marito Loris Karius e alla figlia Aria, del resto, nel duplice ruolo di mamma e di beniamina dei social, strappa sempre un sorriso. E un piacere è anche vedere la bella Giorgia, più discreta per quanto riguarda la sua vita privata, che si gode questo break ed è serena e spensierata, almeno all’apparenza, come non mai.

Sole e sorrisi: Giorgia Rossi e Diletta Leotta incantano i fan

La Rossi, collega della Leotta, con una personalità ed un talento unici, ha scelto il mare come destinazione per le sue vacanze. La meravigliosa Lampedusa, più precisamente, dalla quale sta postando contenuti a più non posso.

Abbiamo avuto il privilegio di vederla più e più volte in bikini, in splendida forma, sorridente come al suo solito e perfettamente a suo agio nel suo ruolo di regina della televisione sportiva e icona di sensualità. Negli scatti fin qui pubblicati ha sempre ostentato uno stile da star, da diva dei social, e gli apprezzamenti del pubblico non sono mancati.

“Bellezza e professionalità, il pacchetto completo”, ha scritto un utente in calce a una delle fotografie condivise da Giorgia, facendosi portavoce di una community che ha reagito con grande entusiasmo a questa svolta super glamour. Le due stelle di Dazn si sono equamente divise la scena, dunque, quest’estate, facendosi notare ciascuna a modo proprio, ma confermando, nel caso ce ne fosse bisogno, che loro due vincono sempre: sia a bordo, che fuori dal campo.