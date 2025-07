Charlotte Robillard ricorda Pamela Anderson: il look social conquista tutti

La tennista Charlotte Robillard Millette incanta Instagram evocando Pamela Anderson: ecco come ha conquistato il cuore dei suoi follower.

Non ha dovuto fare grandi cose, per accendere l’entusiasmo dei suoi follower. Le è bastato pubblicare una fotografia, fondamentalmente molto semplice in termini di contesto, posa e prospettiva, et voilà, l’effetto sorpresa in un attimo era servito. E, con esso, l’accostamento immediato ad una delle icone più emblematiche e rappresentative dei favolosi anni Novanta: l’esplosiva Pamela Anderson.

Charlotte Robillard Millette non le somiglia, sebbene entrambe abbiano lunghi capelli biondi e dei bellissimi occhi azzurri. Eppure, c’è uno scatto attraverso il quale, forse involontariamente, l’ha evocata. Nella foto in questione, che vedremo a breve, la ricorda tantissimo, tanto è vero che, in men che non si dica, ha subito fatto breccia nel cuore della sua community. In quello, in particolar modo, dei suoi follower più nostalgici, che mai dimenticheranno la magia e i colpi di scena degli episodi dell’iconica serie tv Baywatch.

Non resta che capire, a questo punto, da dove provenga questo paragone. Iniziamo col dire, prima di andare al nocciolo della questione, che non è certo la prima volta che la bella Charlotte, tennista canadese, classe 1999, si fa notare fuori dal campo. Ha lasciato perdere lo sport, tant’è che non gioca un match da tanto tempo, ma ha deciso di concentrare i suoi sforzi sui social e questa scelta, a giudicare dal calore che la sua community le riserva ogni giorno, ha pagato.

Charlotte Robillard versione Baywatch: il costume da Pamela Anderson è virale

Nel tempo, la Robillard-Millette si è costruita su Instagram un vero e proprio personaggio. Ha 30mila follower e non c’è giorno in cui non si ingegni per stupirli e per ricordare loro quanto affascinante possa essere, pur senza alcun filtro o artificio.

La sua bellezza naturale, unita alla sua personalità esplosiva, è l’ingrediente principale del suo feed. E lo è stata anche nella foto di cui sopra, uno scatto che è diventato virale proprio alla luce dell’incredibile somiglianza con Pamela Anderson. In questa “cartolina dalle vacanze”, Charlotte è in riva all’oceano e indossa un costume intero, di colore rosso, che ricorda tantissimo quello che la sedicente bagnina californiana indossava nella serie che ha fatto la storia degli anni Novanta.

Quello che si nota subito è la sua silhouette, scolpita e impeccabile, retaggio degli anni trascorsi a giocare a tennis. Una vera e propria “sirena”, come l’hanno definita in tanti, confermando che Charlotte aveva fatto centro: con uno scatto solo, è riuscita a risvegliare i nostalgici e anche a fare un po’ di hype, che di sicuro, di questi tempi, non guasta mai.