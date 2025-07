Miniabiti e bikini che passione: perderai la testa per questa tennista

Se sui social non ti sei mai imbattuto negli scatti audaci di questa tennista, allora è tempo di recuperare: è un vero e proprio uragano di bellezza.

Tre titoli Wta e 13mila follower. Sono questi, in estrema sintesi, i numeri che raccontano il successo di Ekaterina Makarova, una tennista che non ha raggiunto le vette toccate da campionesse come Aryna Sabalenka o Iga Swiatek ma che, indipendentemente da questo, è riuscita comunque, nel suo piccolo, a fare la differenza in svariate occasioni.

Un’atleta taciturna, che non ama troppo si parli di sé. Lavora sodo e bene, tant’è che ha costruito una carriera solida e ricca di soddisfazioni pur nel silenzio più assoluto. Ha vinto a Eastbourne, Pattaya e Washington, ma è sul fronte del doppio che ha collezionato i risultati migliori della sua carriera, grazie alla sua dedizione e alla sua costanza in termini di rendimento. Rendimento che le ha fruttato, tra le altre cose, anche un discreto successo ed un po’ di popolarità, destinata comunque a crescere, di sicuro, nel tempo.

Ekaterina, che insieme alla sua compagna di doppio Elena Vesnina forma una delle coppie più affiatate e vincenti della sua generazione, ha tanti altri assi nella manica, al di là del talento sportivo. Chi la conosce o la segue sui social sa anche, per esempio, che all’attitudine al tennis unisce anche una bellezza fuori dal comune.

Una forza della natura dentro e fuori dal campo

E questa bellezza, come si intuisce facilmente dando un’occhiata fugace al suo profilo Instagram, sa bene come metterla in mostra e come valorizzarla. Pur essendo lei molto discreta e riservata in merito alla sua vita privata, le piace, di tanto in tanto, osare un po’ di più sui social.

Non mancano nel suo feed, alla luce di ciò, scatti un tantino più audaci ed estremamente interessanti, rappresentativi del suo fascino e delle doti di cui madre natura le ha fatto generosamente dono. Girare il mondo è la sua passione e, ogni volta che lo fa, restituisce ai suoi follower delle cartoline indimenticabili.

Disciplinata e determinata, sì, ma anche molto, molto, sexy. Il profilo pullula di scatti in cui sfoggia bikini succinti, di quelli che lasciano poco spazio all’immaginazione, ma anche di abitini super glamour che rendono perfettamente giustizia al suo fisico da urlo. Una vera e propria forza della natura, dunque, la Makarova, capace di incantare tanto in campo quanto ai margini.