La tennista sfida la gravità: per questo selfie non serve lo zoom

Non avrai bisogno di usare lo zoom, perché questo selfie va al di là di ogni immaginazione: la vertiginosa scollatura lascia i follower di stucco.

Era entrata da lucky loser e ne è uscita nientepopodimeno che vincitrice. Fu una cavalcata surreale, nonché fiabesca, quella di Maria Glebovna Timofeeva, per gli amici Masha, all’edizione 2023 del Wta di Budapest. Nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo su di lei, viste le circostanze, ma in men che non si dica si trasformò nella protagonista indiscussa di quel torneo indimenticabile.

Anche a Melbourne, lo scorso anno, finì con il lasciare tutti di stucco. Si spinse fino ai quarti degli Australian Open, confermando di avere un talento notevole e tanta voglia di imporsi nel circuito. Da quel momento in poi, dunque, ha conquistato una volta per tutte le luci della ribalta, cosa alla quale ha fatto seguito, come facilmente intuibile, un gran bel boom di follower sui social network. In concomitanza con una partita nella terra dei canguri, pensate un po’, 8mila nuove persone si sono affacciate sul suo profilo.

Ora è uno di quei personaggi, insomma, che vale la pena tenere d’occhio, perché non sai mai quali sorprese potrebbe riservarti. Sia dal punto di vista prettamente tennistico che in termini di colpi di scena su Instagram, oltretutto, perché c’è una cosa che bisogna sapere su Masha: oltre ad essere molto brava e a saperci fare in campo, è anche bellissima.

Da lucky loser a rubacuori: ecco perché tutti hanno perso la testa per Masha

La Timofeeva non si limita a giocare a tennis, le piace bensì raccontare la sua vita da prospettive diverse, tanto è vero che, insieme ad un’amica, ha inaugurato qualche tempo fa un canale YouTube che ha un grande seguito.

Si chiama Kiss my ace e racconta i viaggi, i backstage e le emozioni del Tour. Anche questo canale, naturalmente, ha contribuito ad accrescere la sua popolarità sulle altre piattaforme social, dove, molto spesso, pubblica scatti che vanno al di là di ogni immaginazione. Essendo lei un’atleta ha un fisico da paura e il suo ultimo carosello è un inno alla sua bellezza.

Masha indossa un abito dalla scollatura molto profonda, quasi vertiginosa oseremmo dire, mentre si scatta un selfie allo specchio. Il riflesso è rovente, ragion per cui è del tutto scontato che l’immagine in questione sia stata presa d’assalto dai follower della bella e talentuosa tennista.