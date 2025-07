Scatenata Sabalenka: il bis è più bollente della prima

Aryna Sabalenka sembra averci preso gusto: ancora una volta, ha postato una foto particolarmente rovente in diretta dal Mediterraneo.

Molti dei campioni che hanno animato la prima parte della stagione hanno avuto la stessa idea. Quella di allungare, cioè, le vacanze estive, in maniera tale da avere più tempo per ricaricare le pile in vista del rush finale che si disputerà sul cemento. Jannik Sinner ha rinunciato al Masters 1000 di Toronto, tanto per cominciare, e con lui anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper.

Ha fatto la stessa cosa Aryna Sabalenka, reduce da due bocconi piuttosto amari. La coppa dei moschettieri, simbolo del Roland Garros, le è scivolata dalle mani sul più bello, mentre a Wimbledon si è fermata al penultimo atto. Adesso arriva la parte del tour che preferisce, che si disputa sulla superficie che le è più congeniale, motivo per il quale deve aver pensato che fosse meglio fare il pieno di energie e di divertimento prima che scoccasse il momento di tornare in campo.

Lasciato l’All England Club è volata nel Mediterraneo, presumibilmente in Grecia, insieme al suo fidanzato, in compagnia del quale sta trascorrendo un’estate all’insegna del relax e dell’amore. Tanto da aver deciso che fosse il caso di allungare, appunto, questa vacanza. Ci ha preso gusto, insomma, la bella tigre bielorussa, che nelle cartoline di queste vacanze sembra più in forma e serena che mai.

Sabalenka non perdona neanche fuori dal campo: scatto indimenticabile

Serena al punto che ha ricominciato a pubblicare ripetutamente scatti di un certo tipo, cosa che non faceva da tanto tempo. Già qualche giorno fa aveva fatto irruzione sui social con delle foto abbastanza roventi, in cui indossava un bikini che copriva solo lo stretto indispensabile.

Nel weekend ha fatto il bis, superando però, addirittura, il tasso di sex appeal che già traspariva dal carosello precedente. In un’immagine, in particolare, la si vede sdraiata su un lettino, con solo uno slip minuscolo e minimal a coprire il suo sodissimo lato B da campionessa super allenata. Uno scatto che, manco a dirlo, ha fatto perdere la testa ai suoi follower.

Che si augureranno di sicuro, a questo punto, che le vacanze di Aryna durino il più a lungo possibile. Se questo è il risultato, del resto, proprio non potrebbe essere altrimenti…