Follia Berrettini: ritorno al passato con Ajla Tomljanovic

Ajla Tomljanovic, con l’ultimo aggiornamento c’è davvero da perdere la testa e il fiato: Matteo Berrettini ci è “cascato” ancora una volta.

“Ogni relazione ha momenti belli e momenti brutti. Mi ero accorta che le cose non andavano bene. Cerchi un rapporto che duri per tutta la vita, ma forse per noi non era destino. Perciò sì, è così che va la vita, anche per un’atleta professionista”. Con queste parole, due anni fa, Ajla Tomljanovic aveva confermato, attraverso la docuserie sul tennis targata Netflix, la separazione dal collega Matteo Berrettini.

La loro relazione era stata lunga ed intensa, ma, all’improvviso, lei aveva rimosso tutte le foto di coppia dal suo profilo social. Non ci volle molto per capire che era finita e che il loro amore era naufragato, probabilmente in malo modo, visto il comportamento di lei. Sta di fatto che, da quel momento in poi, il romano ha avuto diverse relazioni, senza mai però trovare pace. La sola storia seria, dopo Ajla, l’ha avuta con Melissa Satta; per il resto, solo flirt brevi e fugaci, come quelli con Paola Di Benedetto e Meredith Mickelson.

Adesso lo credevamo ancora felicemente fidanzato con l’ex di Ultimo, Federica Lelli, ma a Portofino non era con lei, bensì con un’ex allieva di Amici 2022. Il suo nome è Vanessa Bellini e si sarebbero conosciuti, così pare, durante la tappa torinese del tour di Marracash: è lei, infatti, la sensualissima ballerina che sta incantando tutta Italia con il suo talento ed il suo fascino magnetico.

Riecco Ajla Tomljanovic: spaziale l’ultima foto

Ma torniamo ad Ajla, adesso, che nel corso di questi oltre due anni è stata molto più riservata del suo ex fidanzato. Non le è stato attribuito alcun flirt, il che non significa, tuttavia, che non abbia avuto le sue avventure.

Nel 2023, però, un problema al ginocchio ha iniziato a darle il tormento, tant’è vero che il suo percorso sportivo, per forza di cose, non è più stato continuo come un tempo. A volte torna in campo, poi fa marcia indietro. Lo stesso destino, ironia della sorte, che è spettato a Matteo. Negli ultimi tempi, ad ogni modo, qualcosa è cambiato. Se sui social non era più stata particolarmente presente, adesso sembra tornata alle origini.

La Tomljanovic ha ricominciato a postare foto e video a cadenza più o meno regolare, e ci è parso un ritorno al passato quando, qualche ora fa, ha pubblicato uno scatto in cui indossa un sensualissimo costume di colore bianco. Foto che ha fruttato parecchi like e anche molti commenti, sia al suo indirizzo che a quello del tennista romano: “Matteo è stato folle a lasciarti”, ha scritto un follower, che avrebbe volentieri fatto a cambio, a quanto pare, con il bel Berrettini.