Tennis, il selfie pirotecnico consola i fan: in quel riflesso c’è da perdersi

La sottoveste “spacciata” per abito mette in mostra il suo fisico perfetto: l’ultimo selfie della tennista è una calamita per i follower.

Da qualche anno a questa parte la si vedeva più sui social che non in campo, a dire la verità, ma ciò non toglie che la Wta si appresti a perdere una delle colonne portanti del tennis contemporaneo. Una campionessa che ha regalato grandi soddisfazioni ai suoi tifosi ma che, un po’ come la nostra Camila Giorgi, si congederà lasciando a tutti l’amaro in bocca.

Anche Eugenie Bouchard avrebbe potuto fare più di quanto non abbia fatto, dotata com’è di un talento straordinario, ma tant’è. Gli infortuni hanno ripetutamente ostacolato il suo cammino, impedendole di fatto, in più occasioni, di ritrovare la migliore versione di se stessa. Uscirà di scena una volta per tutte tra qualche giorno, ma non lascerà completamente lo sport. Da qualche tempo a questa parte gioca a pickleball e se la cava egregiamente, ragion per cui presumiamo che abbia deciso di concentrarsi su questo nuovo ambito e di risparmiarsi per esso.

Certo è che la città di Montreal, dove tutto ha avuto inizio e dove tutto finirà, le riserverà, quello è poco ma sicuro, un “addio” di quelli indimenticabili. Il National Bank Open le ha concesso una wild card proprio per permetterle di congedarsi davanti alla sua gente, su quello stesso campo in cui, all’età di 14 anni, nel 2008, debuttò ufficialmente nel circuito maggiore.

Incantevole Eugenie: non saprai cosa e dove guardare prima

“Pochi atleti hanno lasciato un segno così profondo nel tennis canadese come Genie nel corso della sua straordinaria carriera – ha dichiarato il ceo di Tennis Canada, Gavin Ziv – ha raggiunto traguardi che molti ritenevano impossibili per i giocatori canadesi. I momenti salienti della sua carriera, che includono una finale a Wimbledon e una vittoria nella Billie Jean King Cup, sono a dir poco straordinari”.

Nostalgici sono anche i tifosi della Bouchard, sebbene la buona notizia sia che, essendo lei molto attiva sui social, potranno comunque continuare a seguirne le gesta come se niente fosse cambiato.

Non la vedranno più su un campo da tennis, magari, ma su Instagram così. E nella sua versione più accattivante, oltretutto, considerando che l’ex numero 5 del mondo non manca mai di sedurre i fan con degli scatti proibiti. Come quello, per esempio, che ha postato qualche ora fa, in cui indossa un miniabito che sembra una sottoveste e nel quale mostra le lunghe e toniche gambe da fenicottero. Uno scatto consolatorio? Sicuramente sì.