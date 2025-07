Sabalenka numero 1 in vacanza come in campo: mai visto così il suo lato B

La numero 1 del tennis mondiale femminile, Aryna Sabalenka, ha colto tutti di sorpresa con una foto scattata da una prospettiva inedita.

Roland Garros e Wimbledon non sono andati esattamente come sperava e come si aspettava. A Parigi è stata battuta in finale da Coco Gauff, mentre a Londra è stata Amanda Anisimova a metterla alla porta al penultimo atto dello Slam britannico. Il che non significa che stia attraversando un momento no, ma solo che, probabilmente, aveva bisogno di staccare un po’.

Ed è proprio quello che Aryna Sabalenka, la tennista di cui stiamo parlando, ha saggiamente deciso di fare una volta lasciato l’esclusivo All England Club di Church Road. In compagnia del suo compagno, imprenditore brasiliano ma greco dalla parte del padre, non ha perso tempo ed è subito volata alla volta del Mediterraneo per una vacanza rigenerante pre-cemento. Tra poco avrà inizio la parentesi sulla sua superficie preferita, il cemento, quindi qualche giorno di relax era proprio quello che ci voleva per ricaricare le pile.

Ha addirittura deciso di saltare il Masters 1000 del Canada, che quest’anno si disputa a Montreal, per allungare le vacanze e avere a disposizione un po’ più di tempo per focalizzarsi sul resto della stagione. Non la vedremo in campo tanto presto, dunque, non nell’immediato. Ma quando tornerà in scena, ne siamo certi, sarà ancor più “minacciosa” di quanto non lo sia stata negli ultimi mesi.

Di spalle e in bikini: da questa prospettiva Aryna non si batte

Il tennis può aspettare, ad ogni modo, tanto è vero che, in questo momento, si sta concentrando solo su se stessa e sulla sua relazione. Le vacanze estive sembrano procedere a gonfie vele, oltretutto, come si evince dalle innumerevoli foto che ha postato nei giorni scorsi per “documentare” la sua pausa all’insegna del mare e del relax.

Anche in barca, come in campo del resto, ha l’atteggiamento e l’appeal da numero 1 del mondo. Ironica e solare, spontanea e bella come il sole, tuttavia, nel corso di quest’estate sta davvero dando il meglio di sé. E infatti, non a caso, gli ultimi scatti apparsi nel suo feed sono quanto di più sexy potessimo immaginare.

Chi mai si sarebbe aspettato non tanto di vederla in bikini, perché ne sfoggia spesso e volentieri, per fortuna, ma di poterci “gustare” questo inaspettato focus sul suo lato B? Qualcuno deve averla immortalata a tradimento e il risultato, presumiamo, le deve essere piaciuto al punto da spingerla a postare quella foto, così diversa da quelle che pubblica generalmente. E ai follower, in tutta onestà, non sarà spiaciuto neanche un po’…