Lo scatto rubato accelera il battito: intimo in bella mostra, social su di giri

L’intimo fa capolino da sotto la gonna, velatissima, et voilà, lo scatto-spettacolo è servito: così la splendida mezzofondista ha incantato l’Italia.

Il talento o ce l’hai o non ce l’hai. E così anche il sex appeal. Lo sa bene Gaia Sabbatini, che possiede sia l’uno che l’altro e che riesce ad emergere, in virtù di ciò, qualsiasi cosa faccia. Brilla in mezzo alle altre quando corre per vincere, ma la si nota anche in mezzo alle mille fotografie che ogni giorno ritroviamo all’interno del nostro feed.

Questo perché la mezzofondista di Teramo è, senza ombra di dubbio, una delle atlete più belle che ci siano al momento in circolazione. Proprio come la runner tedesca Alica Schmidt, che si ritiene essere la sportiva più sexy in assoluto, anche Gaia ha trovato il modo di coniugare sport e femminilità senza dover rinunciare né all’uno e né all’altro.

In pista vola come fosse una gazzella, determinata a realizzare i suoi sogni e ad ottenere ciò che più desidera. Quando i riflettori si spengono, però, con il suo look acqua e sapone continua ad incantare tutti. Le basta postare una foto et voilà, la magia è servita. Non c’è trucco, non c’è inganno: la Sabbatini è bella al naturale e non ha bisogno di ricorrere ad alcun artificio, perché i follower la notino e perché la gente che la incontra si giri per strada.

Leggera come la sua gonna velata: una foto indimenticabile

Gaia, insomma, è una di quelle atlete capaci di lasciare il segno ovunque vadano, qualunque cosa facciano. Il tutto grazie, appunto, ad un fascino magnetico e ad una consapevolezza che emerge chiaramente da ogni suo scatto.

E, a proposito di foto, qualche giorno fa gliene è stata “rubata” una relativamente alla quale davvero non ci sono parole. Era a zonzo per la città, la bella mezzofondista, quando qualcuno, forse a “tradimento”, l’ha immortalata di spalle. E fin qui non ci sarebbe stato nulla di male, se non fosse stato per il fatto che Gaia indossava un abito trasparente, già di per sé molto sexy. La parte della gonna, sottile come un velo, lasciava l’intimo in bella vista e avrà fatto sognare, di sicuro, molti follower.

Che adesso, tra una foto rovente e l’altra, non aspettano altro che di vederla correre in pista, con la sua falcata leggera. Leggera come la gonna impalpabile, a prova di capogiro, che indossava in quella foto indimenticabile.