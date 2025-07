Feed non adatto ai deboli di cuore: inarrestabile Oceane Dodin

Il feed della sensualissima tennista è ormai diventato una trappola per i follower: una volta che si è dentro, non si ha più scampo.

Che abbia dato una svolta alla sua vita e alla sua carriera è ormai evidente. Lo si evince chiaramente dal fatto che il suo feed di Instagram, da qualche tempo a questa parte, non racconti quasi più le sue imprese sportive. Al suo interno, adesso, c’è spazio solo ed esclusivamente per il suo sguardo magnetico e per le sue curve mozzafiato, nelle quali ai follower piace tanto perdersi.

In passato pubblicava, di tanto in tanto, foto scattate in campo o video dei suoi allenamenti, sia sotto rete che in palestra. Adesso, invece, Oceane Dodin sembra avere imboccato tutt’altra strada. Una strada lungo la quale, è evidente, ha incontrato tantissime soddisfazioni, proprio come lo è stato nel tennis. Nel 2017 aveva scalato il ranking portandosi al posto numero 46 del ranking mondiale, mentre adesso, così pare, le piace di più scalare le vette dei social network.

Di certo, bella e sensuale com’è, ha tutte le carte in regola per farlo. Mentre in precedenza vinceva titoli – 17 nel circuito Itf, per la precisione – a suon di ace e di rovesci, con il suo gioco rapido ed incisivo, adesso fa breccia nei cuori altrui con la sua personalità affascinante e con le sue curve da paura. Difficile toglierle gli occhi di dosso, nel momento in cui ci si imbatte in uno dei suoi scatti.

L’abito imprigiona le curve, ma il suo fascino è incontenibile

Scatti che, oltretutto, sembrano studiati a tavolino proprio per ammaliare, per far sì che il dito, istintivamente, faccia tap sul tasto “Mi piace”. Se così non fosse, non sarebbe tempestata, ogni volta, da una valanga di like.

Certo è che lei ce la mette tutta, per lasciare il segno. Chi la conosce sa che, di suo, ha già un corpo molto provocante, ma le va riconosciuto il fatto di avere un talento straordinario nello scegliere capi di abbigliamento che la valorizzano ancor di più. I bikini succinti che indossa sono perfetti per una tipa che, come lei, vuole osare, così come gli abiti, sempre tutti molto sexy e graffianti, avvolgono le sue curve in maniera irresistibile.

Come quello, del resto, che indossa in una delle ultime foto apparse sul suo profilo Instagram. Stretto come una seconda pelle, imprigiona il suo fisico pazzesco ma non il suo fascino. Quello è incontenibile e salta fuori con grande prepotenza, per la gioia di quanti hanno avuto la fortuna di imbattersi in questo scatto paradisiaco.