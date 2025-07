Doccia sexy in diretta per la bella tennista: follower su di giri

La tennista ha mandato in tilt il web pubblicando degli scatti molto roventi: si è lasciata immortalare nel bel mezzo di una doccia muy caliente.

Il fisico scolpito, lo sguardo intenso che non passa inosservato. E ancora, i lunghi capelli biondi e un look estremamente glamour. Non ci sorprende affatto che, tra tante tenniste, Bianca Behulova sia senza ombra di dubbio una delle più chiacchierate del momento. Non solo per quello che combina sul campo da gioco, anzi: a destare interesse è soprattutto, per la verità, quello che fa quando non è impegnata sui palcoscenici sportivi.

Ha origini slovacche, è nata nel 2003 e alterna racchetta e tacco 12 con invidiabile disinvoltura. Quando posa davanti all’obiettivo, è come se quella dimensione, in un certo senso, le appartenesse. Bella come una top model, il potere seduttivo le scorre, evidentemente, nel Dna. Non ci è voluto molto, pertanto, perché il popolo del tennis la notasse, sebbene non giochi ancora ad alti livelli. Per il momento bazzica nel circuito Itfa, nell’ambito del quale ha già conquistato due titoli.

Non è entrata stabilmente in quello maggiore, eppure, a dispetto dei risultati sportivi fin qui collezionati, il suo nome circola da tempo, e con grande insistenza, al di fuori delle cronache sportive. Proprio perché, appunto, è un mix perfetto di talento, bellezza e presenza social. E poi perché, naturalmente, sa bene come colpire nel segno con la sua aggressività e la sua determinazione, con il gioco rapido che la contraddistingue e con la grinta che, forse, non ci si aspetterebbe da una ragazza che sembra uscita dalla copertina di una rivista di moda.

La doccia più calda dell’estate in diretta su Instagram

Bianca è anche un’icona di stile e sa bene come far parlare di sé gli oltre 100mila follower che la seguono su Instagram e che non mancano mai di far piovere like su ogni suo singolo post.

I contenuti che pubblica sulla piattaforma, in effetti, sono notevoli, frutto di una perfetta combinazione tra spontaneità e provocazione. Di tanto in tanto si fa vedere mentre è alle prese con un allenamento, talvolta si mostra mentre è in vacanza, sempre e comunque con quel tocco malizioso che è ormai diventato, a questo punto, un vero e proprio marchio di fabbrica per la bella tennista slovacca.

E poi ci sono le occasioni in cui, come ha fatto qualche giorno fa, si mostra nella sua versione più sexy e disinibita. In vacanza a Saint Tropez, la bella Bianca ha mandato Instagram in tilt pubblicando uno scatto che la ritrae, udite udite, mentre fa la doccia. Una doccia molto sensuale, visto il suo bikini minimal e le sue curve da capogiro. La più calda dell’estate, saremmo pronti a scommettere…