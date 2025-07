Vietato nascondere: la partita si fa hot, pericolose trasparenze

Questo shooting non è adatto ai deboli di cuore: sotto quell’abito trasparente, ci sono delle curve che fanno galoppare la fantasia.

Non sull’erba, non sul cemento. E neppure sulla terra rossa. Ha deciso di giocare su un terreno completamente diverso dalle superfici alle quali è ormai abituata, come a volersi mettere alla prova e mostrarsi, per una volta, in una veste diversa da quella consueta. E bisogna ammettere che, pur non essendo troppo abituata a questo genere di palcoscenico, è stata comunque grandiosa.

Iniziamo col dire che la tennista di cui stiamo parlando è la bellissima Donna Vekic, tra le atlete più famose e popolari del circuito Wta. Stavolta ha messo da parte la racchetta per posare per un servizio estremamente glamour ed ammiccante, a corredo di una bella intervista realizzata dal magazine Elle. Si è messa a nudo in due sensi, ai fini di questa intervista: lo ha fatto raccontando lati nascosti del suo carattere e progetti futuri, ma anche lasciandosi immortalare in degli scatti molto provocanti. Senza nessuna esitazione.

Guarda in cam come se fosse abituata a posare in quel modo così hot ed irriverente e, in men che non si dica, l’iconico carosello ha infiammato il web. Merito, appunto, del suo talento innato per gli shooting, ma anche del suo fascino prorompente e della sua bellezza magnetica, all’insegna dello charme e dell’eleganza.

Stavolta si gioca a curve scoperte: irresistibile Donna Vekic

Una foto, su tutte, ha lasciato a bocca aperta i tifosi. Donna posa in costume, ma è lo scatto in cui gioca con le trasparenze ad avere maggiormente attirato l’attenzione del popolo dei social.

Ci riferiamo a quello in cui indossa un bikini con sopra un copricostume che non lascia alcuno spazio all’immaginazione. Trasparente com’è, possiamo affermare che si vede tutto e che ha abbattuto, con questa immagine, qualunque confine rimasto ancora in piedi a separare sensualità e sportività. Il suo fisico perfetto non ha bisogno di essere commentato, perché parla da sé, ragion per cui si può facilmente intuire che impatto “letale” abbia avuto la foto in questione sui follower della Vekic.

In un mondo dove ogni mossa finisce, inevitabilmente, sotto la lente dei follower, partecipare a questo shooting ha un significato ben preciso: Donna voleva stupire ed ammaliare, incantare e attirare l’attenzione. E le reazioni dei fan, un mix di ammirazione e di stupore, hanno ampiamente ripagato i suoi sforzi.