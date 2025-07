Il tennis e quel bikini da femme fatale: social sottosopra

Un carosello estremamente rovente per documentare le sue vacanze estive: stavolta è addirittura riuscita a fare “peggio” del solito.

Da qualche giorno a questa parte, esibisce il suo anulare ogni volta che se ne presenta l’occasione. E ha tutte le ragioni del mondo per farlo, non solo perché l’anello che lo adorna è oggettivamente meraviglioso, ma perché lei è chiaramente orgogliosa e felice che il suo compagno le abbia finalmente chiesto la mano.

Era tempo che accadesse, oltretutto, considerando che il tennista americano Tommy Paul e l’influencer/imprenditrice Paige Lorenze sono una coppia ormai ben consolidata e affiatatissima. Non è dato sapere quando si sposeranno, mentre dalle foto postate sui social per dare la bella notizia abbiamo scoperto che quella del campione è stata una proposta tanto semplice quanto romantica. Sulla spiaggia, al tramonto, come nella più bella delle favole.

In un contesto dallo stile deliziosamente aestethic, proprio come piace a lei, che delle atmosfere cozy e dei colori pastello ha fatto sin dall’inizio il leit motiv del suo bellissimo feed. Una bacheca piena zeppa di contenuti interessanti, che non ruotano solo attorno al tennis, come si potrebbe pensare. Paige ama la moda, l’arte, la cucina, ragion per cui ogni suo singolo scatto comunica tutta la passione che nutre nei confronti di questi ambiti.

La pausa estiva è rovente: ammaliati ancora una volta

A destare maggiore interesse, tuttavia, sono i contenuti di cui è lei la protagonista diretta. Bisogna ammettere, in effetti, che a folgorare Tommy Paul è stata una ragazza dalla bellezza indescrivibile, seducente e raffinata come poche.

Pullulano, all’interno del suo feed, gli scatti sexy, sebbene mai volgari, che ci danno la possibilità di ammirarla in tutto il suo splendore. Come quello, per l’appunto, comparso qualche ora fa all’interno di un delizioso carosello, accompagnato dal sottofondo dei Beach Boys. Paige è in vacanza e ha ben pensato di regalare ai follower qualche cartolina dalla costa, ma anche “qualcosa” da guardare.

In queste foto indossa un bikini succinto, perfetto per il suo corpo tonico ed allenato e per valorizzare la sua fisicità da top model. Questo carosello, manco a dirlo, ha fatto sì che il popolo dei social si scatenasse: sono in tanti ad apprezzare la Lorenze e lo conferma proprio il modo in cui i follower l’abbiano tempestata di like e di commenti.