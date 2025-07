Tra tennis e trasparenze pericolose: in Turchia non ha mai fatto così caldo

Non c’è niente di meglio di un abito trasparente per “prendere per la gola” i follower: così la tennista ha giocato il suo jolly più pericoloso.

A Wimbledon 2025 è uscita al primo turno; eppure, al netto della sconfitta, si è mostrata solida e competitiva come al suo solito. Come nel resto dell’anno, d’altronde, avendo lei centrato un bel po’ di risultati soddisfacenti nel corso di questa stagione, ormai quasi giunta alle sue battute conclusive. All’interno del Tour, insomma, senza fretta, si sta facendo notare giorno dopo giorno.

La sensazione è quindi che Elena Gabriela Ruse, tennista rumena classe 1997, possa fare ancora molto, al punto da poter finire molto presto sotto la lente. Al momento è stazionaria al 57esimo posto della graduatoria mondiale, ma qualcosa ci dice che tra non molto potrebbe ulteriormente scalare il ranking Wta e piazzarsi direttamente in mezzo alle grandi. A suggerirlo sono i traguardi già tagliati, ma anche la sua personalità: è molto determinata e questo, si sa, nel tennis può fare la differenza.

Quanto ostinata sia lo ha dimostrato in tantissime occasioni, fino a diventare uno di quei nomi che vale la pena tenere d’occhio. Non si arrende davanti alle avversità e cerca di dare sempre il meglio di sé, su qualunque superficie, ragion per cui ha tutte le carte in regola per poter fare ancora meglio e per sorprenderci con i suoi colpi da vera maestra.

Trasparenze a go-go: quell’abito dovrebbero vietarlo ai minori

Elena Gabriela, tuttavia, è un asso anche su un altro fronte. Non c’è nessuno che, come lei, sappia stuzzicare la fantasia dei follower. Lo fa con delle foto che all’apparenza potrebbero sembrare anche innocenti, ma che nascondono sempre, al contrario, dei dettagli estremamente roventi.

Adesso è in vacanza in Turchia e si sta mostrando spesso e volentieri in bikini, o con indosso dei graziosi abiti prendisole. Ecco, uno di questi era tutt’altro che “castigato”. La Ruse ne ha indossato uno di colore bianco, ma completamente trasparente, il che rende già l’idea di quanto malizioso possa essere lo scatto che abbiamo pensato fosse il caso di portare alla vostra attenzione.

In questo incredibile gioco di vedo-non-vedo è possibile ammirare un bikini molto minimal, che le calza a pennello e che mette bene in evidenza il suo fisico tonico e scolpito, per merito del tennis e dei duri allenamenti cui si sottopone. Non c’è bisogno di immaginare nulla, dunque, perché è tutto lì, in bella mostra, per la gioia dei follower.