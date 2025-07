Paula Badosa, zero parole e pochi veli: il carosello accende l’estate

Paula Badosa rompe il silenzio pubblicando degli scatti roventi sui social: la tennista è tornata a mostrare il suo lato hot dopo tanto tempo.

“Sto attraversando un momento difficile. Purtroppo ho una rottura dello psoas da prima di Wimbledon, che mi terrà fuori dalle competizioni per alcune settimane”. Con queste parole, qualche giorno fa, Paula Badosa ha inteso aggiornare i suoi sostenitori attraverso X, dopo essersi ritirata dalla finale della Copa de la Reina nel bel mezzo della partita contro Jessica Bouzas.

Nelle scorse ore si è cancellata dalla entry list di Montreal, insieme all’amica Aryna Sabalenka, per cui è evidente che si prospetti, per lei, un lungo periodo di stop. Gli infortuni continuano a perseguitarla e non ha fatto mistero di quanti dubbi e pensieri la stiano attanagliando in questa fase della sua carriera. Sa, dice, che sarà presto costretta ad appendere la racchetta al chiodo per via di questi continui stop&go, ma quel momento sembrerebbe non essere ancora arrivato.

Lo si evince dalla frase motivazione che ha immortalato e inserito all’interno del carosello, decisamente esplosivo, da lei postato su Instagram nella giornata di mercoledì. “Il dolore che senti oggi, domani sarà la tua forza”, recita la frase in questione, che dice tanto sul suo stato d’animo e sulla sua voglia di risalire la china”.

Badosa supersexy: il bikini non lascia spazio all’immaginazione

Dicono tanto, però, anche le altre fotografie che fanno parte di questa selezione. La Badosa non si mostrava così da tanto tempo ed è chiaro il motivo per cui, all’improvviso, sia tornata a pubblicare degli scatti tanto sexy, alcuni dei quali addirittura roventi.

Né lei e né Stefanos Tsitsipas hanno mai smentito le voci relative alla loro rottura, per cui è evidente che non si tratti di mere congetture, ma che è vero, come si dice, che si siano lasciati. Anche perché non si seguono più sui social network e questo, nell’era del 2.0, è chiaramente indicativo di come stiano le cose tra loro.

Paula non ha avuto parole per la stampa, in merito alla sua vita privata, ed indossa ben pochi veli negli scatti che hanno fatto impazzire il web. Nonostante la tennista stia attraversando un momento nero, è bella come il sole, come sempre, del resto. Si è concessa qualche giorno di vacanza e sfoggiato il suo bikini più bello per dimostrare che si può sempre sorridere, anche di fronte alle avversità, come in questo caso.