Non vedrai la fine di quella scollatura: scotta il selfie della tennista

Il riflesso allo specchio fa girare la testa ai follower della bella tennista: lo scatto è un concentrato di eleganza e di sex appeal.

Una bellezza sofisticata, fuori dal comune. Che, facendo il paio con un’eleganza e uno charme che non possiamo che definire innati, fanno di lei una delle atlete più belle su piazza. Un talento del quale si parla poco, forse, ma che meriterebbe decisamente più attenzione, non fosse altro per il suo stile così unico ed inconfondibile.

La tennista di cui stiamo parlando è Monica Kilnarova: ha origini ceche ed è seguita, sui social network, da un bel po’ di follower, ben presto caduti nella “trappola” del suo fascino indiscutibile. Tra foto di allenamenti, momenti di relax e viaggi, la beniamina di Instagram sa bene, oramai, come tenere alta l’attenzione del pubblico, pur senza mai scadere nell’eccesso. Ha una grande consapevolezza della sua bellezza e questo la aiuta, senz’altro, a giocare con i follower nel modo migliore possibile.

Trova ogni giorno il modo di far parlare di sé, alternando immagini “casuali” ad altre decisamente più sexy e più costruite. Chi la segue ha il privilegio di ammirarla nelle versioni più disparate già da tempo, eppure c’è una foto in particolare, una delle ultime che ha postato, che ha fatto ancor più “chiasso” di quanto non ne abbiano fatte, in passato, tutte le altre.

Eleganza e sex appeal: ma quante armi ha la bella Monica?

Lo scatto al quale intendiamo riferirci è un selfie, pubblicato dalla Kilnarova nei giorni scorsi, che avrà fatto sognare ad occhi aperti un bel po’ di persone, dato che trasuda letteralmente appeal magnetico.

Monica si è fotografata mentre si guardava allo specchio, forse per un fit-check, esibendo con grande orgoglio un look paradisiaco. Non vedrai la fine della scollatura del top che la bella tennista ceca ha indosso, semplicemente perché, appunto, è vertiginoso come non mai. L’apertura arriva fino all’ombelico e questo vuol dire una cosa soltanto: che il suo lato A, cioè, è in bella, bellissima, mostra, folgorante ed incantevole.

Ancora una volta, dunque, Monica ha fatto centro pur senza dover ricorrere a pose estreme ed eccessivamente sofisticate. Le è bastato un selfie allo specchio per arrivare dritta al cuore dei suoi follower e per mostrarsi ai loro occhi senza filtri, bella come mamma l’ha fatta ed irresistibile come solo lei sa essere.