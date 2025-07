Eleonora Incardona a briglie sciolte: la copertina rovente fa boom oltreoceano

La stella di Dazn è riuscita a fare breccia perfino nel cuore degli americani: la copertina ha fatto il giro del mondo in men che non si dica.

Guai a dire di lei che sia solo ed esclusivamente una delle presentatrici della squadra sportiva di Dazn. Sarebbe estremamente riduttivo, oltre che solo parzialmente veritiero, considerando che Eleonora Incardona sta rivoluzionando, step by step, il modo di raccontare lo sport. E non lo diciamo noi, che potremmo anche essere faziosi: lo dicono gli americani, ragion per cui la faccenda è ancor più seria.

Gli statunitensi, pensate un po’, ne sono rimasti ammaliati al punto da averle dedicato nientepopodimeno che la copertina di un noto magazine d’Oltreoceano. Parliamo dell’edizione USA di Global Networker, che ha intervistato l’ex cognato di Diletta Leotta nel tentativo di restituire una descrizione quanto più fedele possibile della sua personalità, dei suoi sogni e della sua visione, apprezzata perché globale.

L’intervistatore le ha chiesto di tutto un po’, partendo da quello che è stato il punto di svolta nell’ambito della sua carriera, ossia la collaborazione con Dazn Bet Club: “Quel progetto – ha rivelato la stella di Dazn, appassionatissima di calcio – rifletteva perfettamente il mio approccio alla comunicazione: unire passione, conoscenza dello sport e un tono moderno e coinvolgente. È stato allora che ho capito che potevo davvero fare la differenza parlando alle persone in modo diretto, autentico e internazionale”.

Eleonora Incardona, la replica è servita

Il magazine, dicevamo, è rimasto ipnotizzato dalla bella Eleonora. Cosa che, in tutta onestà, non ci sorprende affatto. La definisce elegante e magnetica e ha spazzato via, con questi aggettivi calzanti, le polemiche delle scorse settimane: la Incardona, come si ricorderà, è stata attaccata, insieme alle sue colleghe italiane, per essere troppo sexy sul posto di lavoro, in sostanza.

Critiche che si è fatta scivolare addosso con estrema nonchalance e che l’intervista a Global Networker ha contribuito, quello è poco ma sicuro, a cancellare in men che non si dica. Il magazine si è concentrato sulla sua presenza autorevole, sul fatto che sia stata in grado di fondere moda e storytelling in maniera così efficace, ma era inevitabile che, ad un certo punto, pur senza riferimenti diretti, se ne parlasse.

Quando, in conclusione, le è stato chiesto che rapporto avesse con la moda, la sua risposta è parsa ricollegarsi direttamente alle polemiche di cui sopra: “La moda è il mio linguaggio. Mi aiuta a esprimere chi sono e a sentirmi sicura di me, anche in ambienti dominati dagli uomini o sotto pressione. Non rinuncio mai alla mia femminilità, anzi, la uso come un punto di forza. Quando ti senti bene nella tua pelle, sei pronta a tutto”.