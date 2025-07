Tennis, quel bikini è meglio di uno smash: la rete impazzisce per lei

Sole, paesaggi da sogno, tuffi e bikini da perdere la testa: la vacanza mordi e fuggi della tennista si trasforma in un sogno a occhi aperti per i tifosi.

A Wimbledon si è spinta fino al terzo turno e ha sfiorato l’accesso alla seconda settimana dei Championships. Alla fine non ci è riuscita, la sua avversaria ha chiuso i conti prima ancora che ci riuscisse lei, ma poco importa. Magari non avrà vinto lo Slam britannico, ma il cuore dei tifosi, inglesi e non, quello è poco ma sicuro, lo ha conquistato in ogni caso.

Dayana Yastremska, del resto, era amatissima ancor prima di approdare all’All England Club e di sbattere fuori Coco Gauff, che era reduce, dal canto suo, dall’incredibile cavalcata al Roland Garros. Una vittoria che ha acceso i riflettori sulla sua personalità e sul suo talento, oltre ad avere incrementato la sua autostima e la consapevolezza di quanto male possa potenzialmente fare alle sue avversarie.

Sta di fatto che, dopo le fatiche all’ombra del Big Ben, la tennista di Odessa ha ben pensato che fosse il caso di concedersi qualche giorno di meritatissimo relax. Prima che iniziasse la stagione sul cemento ha fatto le valigie e si è recata in Francia, alle Gole del Verdon, per una vacanza all’insegna dell’avventura e dei paesaggi mozzafiato. Ha preso due piccioni con una fava, la Yastremska: mentre lei si godeva il più grande canyon d’Europa, i suoi follower usufruivano di un altro tipo di spettacolo.

Sensualissima Yastremska: relax e pose sexy dopo Wimbledon

In mezzo alle falesie delle Gole del Verdon, infatti, la campionessa ucraina ha lasciato che i suoi compagni di avventura la immortalassero in delle pose indimenticabili.

Nell’ultimo carosello postato su Instagram c’è lei, in versione acqua e sapone, bella più del sole che baciava la Francia in quel momento, con indosso un bikini nero davvero molto minimal. La parte superiore fatica a reggere il peso del suo perfetto décolleté e lo slip è talmente succinto da non lasciare praticamente spazio all’immaginazione. Dinanzi ad uno scatto del genere la fantasia non può fare altro che iniziare a galoppare, ed è proprio quello che presumiamo sia accaduto a chi si è imbattuto in esso nel proprio feed.

Dayana posa con la disinvoltura di una modella, sicura di sé e delle sue armi, e il risultato è una collezione di fotografie che faremo fatica a dimenticare. Un’immagine estiva in tutto e per tutto, con quel tocco di seduzione che non guasta mai.