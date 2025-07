Sabalenka tigre e sirena: scatto incendiario, social in tilt

Grecia che passione, Sabalenka dimentica la sconfitta di Wimbledon regalandosi qualche giorno in riva al mare: le cartoline dalle vacanze sono roventi.

Non è un caso che ultimamente sia andata così spesso in Grecia, anzi. Il suo nuovo fidanzato, Georgios Frangulis, è nato in Brasile, ma suo padre è greco, ragion per cui ha un legame speciale e particolare con la terra degli dei. Ed è per questo motivo che ha voluto, probabilmente, che la sua dolce metà ne esplorasse ogni angolo.

E Aryna Sabalenka, dal canto suo, sembra trovarsi perfettamente a suo agio, in riva al Mediterraneo. Non ci è voluto niente perché smettesse i panni della tigre e indossasse quelli di sirena, che le stanno – non possiamo fare a meno di sottolinearlo – altrettanto bene. Una vacanza, oltretutto, era proprio quel che ci voleva in questo momento della stagione: il cemento è all’orizzonte, mentre la terra battuta e l’erba, che non le hanno portato una gran fortuna, sono ormai alle spalle.

Al Roland Garros è caduta in finale sotto i colpi di Coco Gauff, mentre a Wimbledon è stata fermata in semifinale da Amanda Anisimova, vittima poi, a sua volta, del dolorosissimo doppio bagel che Iga Swiatek le ha rifilato all’atto finale dei Championships. Qualche giorno per metabolizzare quest’altra e deludente sconfitta era doveroso, dunque, e quale posto meglio della Grecia, con i suoi tramonti da sogno e il mare cristallino, per guarire le ferite del tennis?

La doppia vita di Aryna Sabalenka: così ha ammaliato il popolo dei social

Un’ottima strategia, insomma, quella della bella Aryna, che con le sue cartoline da Mykonos potrebbe addirittura riuscire a far dimenticare quanto accaduto anche ai suoi follower.

Gli scatti in bikini, in effetti, sono perfetti per distrarre i tifosi e per evitare che rimuginino troppo sulla disfatta di Wimbledon, che la Sabalenka sembrerebbe aver affrontato in maniera completamente diversa, comunque, da quella del Roland Garros. Ma torniamo alle fotografie che sta postando in diretta dalla Grecia, molte delle quali hanno lasciato il popolo dei social senza fiato.

Una su tutte: quella, cioè, che ritrae la tigre bielorussa, per l’occasione convertitasi in sirena, in piscina, con indosso un costume composto da due pezzi davvero molto minimal. Il suo fisico, meravigliosamente tonico e scolpito, è lì, in bella mostra, per far girare la testa ai follower e per ricordare che anche dietro i muscoli da campionessa batte il cuore di una donna sensualissima a cui piace ammaliare.