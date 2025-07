A questa tennista i filtri non servono: il tanga dorato è micidiale

Un sensualissimo balletto in cam et voilà, il capogiro è servito: la campionessa continua a postare contenuti sempre più audaci e irriverenti.

Prima c’è stato il servizio su Playboy. Poi, più tardi, l’apertura di un suo canale OnlyFans. Non si è mai avuto alcun dubbio su quale strada intendesse percorrere, benché negli anni 2000 fosse una delle tenniste più promettenti su piazza. Ashley Harkleroad voleva essere entrambe le cose: una campionessa di successo e anche una donna capace di fare girare la testa a tutti con il suo fisico scolpito e provocante.

Sportivamente parlando ha ottenuto risultati importantissimi anche negli Slam, ma nel 2012 ha mollato tutto e si è dovuta reinventare. Ecco che, da quel momento in poi, ha iniziato a focalizzarsi maggiormente su quel desiderio che, evidentemente, covava già da tanto tempo. Inizialmente ha lavorato come commentatrice per Tennis Channel e già lì ha iniziato a mostra il suo lato più audace, del quale avevamo già preso contezza quando, nel 2008, aveva posato per Playboy.

Poi sono arrivati i social ed è stato allora che ha potuto finalmente mostrarsi senza filtri, senza paura di essere giudicata. Il pubblico della nota piattaforma di contenuti per adulti ha accolto con grande entusiasmo il suo arrivo e lei, dal canto suo, si è tuffata a capofitto in questa nuova avventura, felice di potersi mostrare nel modo che più le piaceva.

Il sexy balletto in cam ipnotizza i follower: sexy come lei nessuna mai

Anche sui social network, comunque, posta contenuti piuttosto bollenti, benché resti inteso, ovviamente, che il resto lo riservi agli utenti che si sono abbonati per poterla seguire su OnlyFans.

L’ultimo reel apparso nel suo feed, per esempio, è a rischio ban. L’ex tennista, molto consapevole di possedere diverse ed irresistibili armi di seduzione, si è lasciata filmare mentre esibiva con grande disinvoltura un bikini estremamente sensuale. Attraverso il suo balletto sexy in cam ha mostrato prima la parte frontale, per poi girarsi di spalle e dare il via allo spettacolo più piccante.

Il tanga dorato le stava d’incanto e questo è assolutamente innegabile. Così come innegabile è anche il fatto che con questo reel così malizioso possa avere infranto migliaia e migliaia di cuori, del resto, “attività” che le riesce benissimo e nella quale già in passato ha brillato.