Tennis, distrazione fatale: scollatura da ko

La classe non è acqua e lei lo dimostra ogni giorno: così è riuscita, ancora una volta, ad estasiare il popolo dei social con la sua incredibile bellezza.

Non si è mai “piegata” ai chiché delle wag, spesso così appariscenti – si pensi a Wanda Nara, per esempio – e in cerca di attenzioni al punto da offuscare addirittura i propri partner. Lei, invece, non ha mai fatto nulla di tutto ciò. Certo, al centro dei riflettori ci finisce comunque, ma non ha mai fatto nulla che le potesse in questo senso spianare la strada, anzi.

Nina Ghaibi è una presenza discreta e silenziosa. Conduce una vita normalissima e ci ha tenuto, sin dall’inizio, a ritagliarsi il suo spazio personale, senza che lo status di fidanzata di un tennista famosa la imprigionasse in un ruolo che le stesse troppo stretto. Lei è la compagna del campione canadese Felix Auger Aliassime, ma, prima ancora di questo, è una ragazza amatissima dal popolo dei social, capace com’è stata di conquistare, nel tempo, pur senza mai forzare le cose, migliaia e migliaia di follower.

In tribuna la si vede spesso, ma seguire il suo compagno tennista non è la sola attività cui si dedica. A lei piace comunicare sui social e lo fa con grande classe, con un portamento unico e con l’eleganza innata che da sempre la contraddistingue. Non ha bisogno di sovrastrutture, di filtri o di effetti speciali, insomma, per farsi notare. Con lei l’effetto shock è garantito anche senza tutto ciò, guardare per credere.

La wag non osa ma vince comunque: magnetica Nina

Il bello di Nina è che lascia il segno senza osare troppo, senza pubblicare scatti troppo audaci e senza ostentare uno stile di vita troppo diverso da quello di qualsiasi altra ragazza della sua età.

Presto sposerà il suo Felix, che le ha fatto la fatidica proposta qualche mese fa, ma, nel frattempo, continua a condurre una quotidianità fatta di cose semplici ma belle. Come il tramonto che aveva alle spalle quando, qualche giorno fa, si è lasciata immortalare in riva al mare. Prima sola, poi insieme alla sua dolce metà. Ed è stato impossibile, in queste circostanze, non notare quanto fosse bella e al tempo stesso sexy, pur nel modo più naturale possibile.

La splendida Nina, che tra le altre cose è anche cugina di Ajla Tomljanovic, ex fidanzata a sua volta di Matteo Berrettini, indossava un abito di colore nero, stretto come una seconda pelle, caratterizzato da una scollatura piuttosto ampia. Non una pose a forzare la provocazione, solo un sorriso da urlo che, ne siamo certi, avrà fatto fare tante capriole ai cuori dei suoi sostenitori.