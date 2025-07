Tennis, lo scatto di spalle che ha fatto il giro del web

Tennis, ha conquistato tutti con il suo talento, ma ha lasciato il segno anche fuori dal campo: l’ultimo scatto in bikini non è passato inosservato.

Il suo nome è ormai noto ai più. Chi segue il tennis femminile si sarà accorto, infatti, che è oramai onnipresente nei tabelloni principali dei grandi eventi. Rebecca Sramkova ha dovuto affrontare tante difficoltà e un percorso particolarmente tortuoso, eppure è riuscita, finalmente, ad arrivare lì dove il paesaggio è talmente bello da togliere il fiato.

Adesso è 34esima nel ranking Wta e si sta godendo, com’è giusto che sia, i frutti del durissimo lavoro che ha fatto per arrivare fin qui. Nonché la popolarità che ne è derivata, s’intende, essendo lei, adesso, uno dei personaggi più attenzionati dell’intero panorama europeo. Questo perché, oltre ad essere molto promettente, è anche tanto carismatica e grintosa. E bella, è doveroso sottolineare, perché se si parla di doti e di qualità non si può non evidenziare questo aspetto.

Rebecca lo sa, ne è consapevole, ed è per questo che il suo feed è un mix perfetto tra i suoi due volti. Alterna scatti sportivi a contenuti decisamente più audaci con grande disinvoltura, senza mai sacrificare la sua femminilità in favore dello sport. Lo dimostra il fatto che l’ultima fotografia postata dalla tennista di Bratislava sia estremamente emblematica in tal senso.

Audace è dire poco: social in subbuglio, irresistibile Rebecca

Dopo Wimbledon, la Sramkova ha saggiamente deciso di concedersi qualche giorno di vacanza, prima del ritorno sul cemento e della partenza per gli Stati Uniti.

Ha scelto di godersi una località marittima e di sfoggiare, dunque, una serie infinita di bikini da capogiro. Una foto, tra le tante che ha pubblicato per mezzo di un apposito carosello, ha tuttavia attirato senza se e senza ma l’attenzione del popolo dei social. Ci riferiamo a quella, unica nel suo genere e per questo chiacchieratissima, in cui la bella tennista posa di spalle.

Fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che il bikini che indossa consta di uno slip molto essenziale: un tanga, per intenderci, che incornicia in maniera irresistibile e deliziosa il suo perfetto lato B. Uno scatto che, manco a dirlo, ha fatto impazzire il fan, tanto è sexy con quel corpo scolpito e la voglia, palese, di stuzzicare un po’ i suoi follower.