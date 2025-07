Tennis, delirio online: look estremo da bollino rosso

Dal campo alla Costa Azzurra: il guardaroba della rovente tennista si fa sempre più audace ed è impossibile, per il pubblico, restare indifferente.

In un mondo in cui riuscirci non è poi così facile, Monica Kilnarova ha trovato la sua strada e non potrebbe davvero esserne più felice di così. Soprattutto perché i risultati hanno ampiamente ripagato i suoi sforzi e perché, oggi, pur non avendo ottenuto risultati indimenticabili come tennista, è comunque un personaggio abbastanza noto sui social network.

Meriterebbe di essere ancor più popolare di così, a dire la verità, ma tempo al tempo. In fondo ha iniziato da poco la sua carriera alternativa al tennis, ragion per cui ci vorrà un po’ prima che le sue foto inizino a circolare in ogni dove. Nel frattempo tanto vale godersi i like e i commenti entusiasti dei suoi già numerosi follower, che pendono dalle sue labbra e che hanno fatto di lei una vera e propria icona social.

Popolare lo era già diventata nel 2018, quando calcando il palcoscenico che ospita gli Internazionali d’Italia fu subito notata per la sua presenza, indubbiamente capace di lasciare il segno. Se ne notò il talento, ma anche lo charme e l’eleganza, nonché l’indiscutibile bellezza. Perché tutto, in Monica, lascia senza fiato: dai bellissimi lineamenti del viso al corpo scolpito, passando per le curve da sogno che contribuiscono a rendere tutto ancor più interessante.

Fascino e stile in campo e nel feed: le vacanze sono roventi

La Kilnarova, classe 1999, è originaria della Repubblica Ceca e gioca a tennis ormai da anni. Non è mai entrata stabilmente in top 100, anche perché, da un certo punto in poi, ha iniziato ad occuparsi molto dei contenuti social, concentrando su Instagram la maggior parte dei suoi sforzi.

Da questo lavoro certosino sono nati degli scatti indimenticabili, come quello, appunto, che ha pubblicato qualche giorno fa. Monica è in vacanza a Saint-Tropez e ne sta approfittando per sfoggiare degli abiti unici, senza sbagliare un colpo. Da quando è in Costa Azzurra ha alzato il livello, mostrandosi con completi bianchi arricchiti da trasparenze, bikini succinti e vestiti che definirli inguinali non renderebbe bene l’idea di quanto, effettivamente, siano microscopici.

Uno in particolare era così corto da aver scatenato, manco a dirlo, le reazioni estasiate dei suoi follower. Nel selfie allo specchio sembra una vera e propria Venere e non possiamo fare altro che “invidiare”, in senso buono s’intende, chi a Saint-Tropez ha avuto la fortuna di imbattersi in questa atleta meravigliosa.